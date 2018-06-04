Персонал Якутской ГРЭС готов к пожароопасному сезону

На Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» в рамках подготовки к пожароопасному сезону и весеннего месячника по пожарной безопасности прошли тренировки с эвакуацией персонала и соревнования по пожарно-прикладному мастерству среди подразделений станции.

Проверкой практических навыков тушения возгораний стали соревнования пожарно-прикладного мастерства, в которых приняли участие двенадцать добровольных пожарных дружин цехов и отделов станции.

«Задачей добровольных пожарных дружин является локализация и ликвидации возгораний, предотвращение развития пожара в любом месте – в производственных цехах или административных помещениях, чтобы обеспечить надежную работу станции. Поэтому отработка навыков пожаротушения необходима для обеспечения сохранности зданий, сооружений и работоспособности оборудования, а также надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей», — отметил главный инженер станции Сергей Дедюхин.

Программа соревнований состояла из трех этапов: проверки знаний, оказания первой помощи и отработки навыков по тушению пожара.

Навыки по тушению пожара участники соревнований демонстрировали на 110-метровой полосе, оборудованной на территории станции. В подэтапе развертывания командам было необходимо соединить несколько рукавов, и направленной струей воды из двух пожарных стволов сбить мишени. В эстафете огнеборцы преодолели дистанцию и потушили открытое пламя. От членов команд требовались слаженные, быстрые и, главное, безошибочные действия.

Судейская бригада в составе главного инженера, специалистов службы производственного контроля и охраны труда, инженеров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и представителей пожарной части ПЧ-16 ЯГРЭС отметила технику каждой команды при выполнении заданий, и рост мастерства. Персонал ЯГРЭС-2, впервые участвующий в противопожарных соревнованиях, получил бесценный опыт и навыки поведения при пожаре. По результатам мероприятия будет формироваться сборная команда станции к системным соревнованиям Якутскэнерго.

Победу в соревнованиях одержал отдел планирования и подготовки ремонта. Второе место досталось цеху тепловой автоматики и измерений. Третьим стал цех АСУ ТП.

Отдельным этапом прошли состязания по боевому развертыванию в личном первенстве. Здесь с рекордным показателем 21:06 секунды победу одержал Алексей Варламов из УСДТУ, второй результат с отставанием на две секунды показал Михаил Скрыбыкин из производственно-технического отдела, третьим стал аппаратчик по приготовлению химреагентов химического цеха Иннокентий Афонский.

Якутская ГРЭС относится к ключевым объектам жизнеобеспечения региона, поэтому безопасная работа оборудования, сохранность жизни и здоровья сотрудников являются первоочередными задачами в работе предприятия. Не реже двух раз в год на станции проводятся тренировки по эвакуации. На последней тренировке по сигналу системы оповещения персонал (кроме оперативного, непосредственно контролирующего работу генерирующего оборудования) эвакуировался к месту сбора в соответствии с утвержденными маршрутами. Эвакуация прошла в соответствии с нормативами времени. Каждый сотрудник обеспечен средством индивидуальной защиты – гражданским противогазом, который позволяет без ущерба для здоровья покинуть рабочее место в случае задымления или загазованности.