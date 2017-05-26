Персонал «Якутскэнерго» продолжает восстановление электроснабжения после непогоды

Энергетики Западных и Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» продолжают восстанавливать электроснабжение населенных пунктов Якутии, нарушенное сильнейшими ветрами.

Так в Вилюйском районе 24 мая в 12.47 произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ «Борогон», в зоне ограничения оказались 1157 потребителей села Чай. Во время осмотра были выявлены 17 упавших опор. Проведены аварийно-восстановительные работы – установлены временные опоры. 25 мая в 22.59 линия введена в работу.

25 мая в 8:11 произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ «2-й Кюлятцы». Без электричества оставалось село Кюлекянь с населением 454 человека. Во время осмотра оперативно-выездной бригадой было выявлено падение 2 опор. Вместо них установлены временные. 25 мая в 22.04 линия введена в работу.

В 07.00 отключилась ВЛ 10 кВ «Мукучу Летники», в зоне ограничения оказались 974 жителя села Сайылык Кобяйского района. Оперативно-выездная бригада отправилась на линию. Они установили две временные опоры взамен упавших на отпайке Багадя возле села Арылах. Осмотр линии продолжается на болотоходе УАЗ Трэкол. Работы усложнены отсутствием дорожного сообщения.

В 8.00 произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ «Староватово», которая питает одноименное село с населением 102 человека. Во время осмотра линии обнаружено две упавшие опоры. Аварийно-восстановительные работы будут проведены после спада паводковых вод.

В 12.00 произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ в городе Вилюйске. В результате проведенных аварийно-восстановительных работ электроснабжение потребителей восстановлено.

Персонал Центральных электрических сетей также завершает аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных в эти дни непогодой. На данный момент ремонты еще проходят на линии Л-Беттэ, где без света остался участок Далыы с численностью населения 90 человек.

Напоминаем, что отключения произошли на магистральных линиях 35-110 кВ Л-35 «Тюнгюлю – Бедиме», Л-56 «Борогонцы – Тюнгюлю», Л-155 Борогонцы. В сетях 6-10 кВ повреждения, вызванные ветровыми нагрузками, привели к ограничениям электроснабжения потребителей линий Л-Маягас, Л-Едейцы, Л-Тастах, Л-Маймага, Л-Кюпцы, Л-Матта, Л-Алтан, Л-Водозабор-1, Л-Водозабор-2, Л-Свод, Л-Беттэ, Л-Эселях, Л-ТОР-1 и Л-Нефтебаза-1. В зону отключения попали села Сырдах, Арылах, Бейдингэ, Окоемовка, Ус-Кель, Балаганнах, Тумул, Соттинцы, Ары-Тит, Саслыкан, 2-Хомустах, Матта, Маган-Этех Усть-Алданского и Мегино-Кангаласского, Амгинского улусов общей численностью населения почти 1500 человек.

Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»