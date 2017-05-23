Персонал «Сахаэнерго» противостоит паводку в с. Березовка

Специалисты «Сахаэнерго» приняли решение об отключении дизельной электростанции (ДЭС) с. Березовка Среднеколымского улуса. Это необходимо для сохранения оборудования, которое попало в зону подтопления в результате повышения уровня воды притока реки Колыма. Электроснабжение потребителей организовано от резервного источника питания местной котельной.

В рамках работ по обеспечению безопасности оборудования энергетики приподняли пять дизель-генераторов на бревна для исключения попадания воды. На территории ДЭС в подтопленном состоянии находятся трансформаторная подстанция, кабельные каналы, также четыре емкости с топливом, склад с бочкотарой, которые качественно герметизированы и закреплены. На объекте ведется круглосуточное дежурство.

Риск затопления энергообъекта существует и в селе Кальвица Кобяйского улуса. На сегодняшний день вода поднялась выше критического уровня в 300 см. На ДЭС в рамках подготовки к паводку ранее были проведены работы по закреплению емкостей, энерголеса. Оперативная группа следит за ситуацией и готова приступить к работам по защите энергообъекта в случае чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день, с. Кальвица полностью обеспечено электроэнергией. В зонах с повышенной опасностью – г. Среднеколымск (Среднеколымский улус) и п. Зырянка (Верхнеколымский улус) ледоход прошел. В рамках подготовки к паводку в п. Угольное перенесена анкерная опора и трансформаторная подстанция «Поселок».

В Нижнеколымском районе наблюдается ледостав. В с. Андрюшкино и с. Походск ДЭС расположены на возвышениях, подтоплению ранее не подвергались. При этом энергетики провели подготовительные работы — емкости с топливом закреплены, организовано дежурство. Такая же ситуация в с. Колымское – энерголес и цемент перемещены на безопасное место.

АО «Сахаэнерго» обеспечивает бесперебойным теплом и электроэнергией жителей 23 районов Якутии — территорию в 2,4 млн кв. км (это 2/3 территории республики) с населением 105 тыс. человек. В состав предприятия входят 136 электростанции общей мощностью 199,9 МВт. Протяженность линий электропередачи, обслуживаемых АО «Сахаэнерго», составляет 2067 километров. Является 100% дочерним обществом ПАО «Якутскэнерго».

Справка

ПАО «Якутскэнерго» –основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

http://www.yakutskenergo.ru