Перинатальный центр в Якутске обеспечит комфорт роженицам – Вербицкая

Перинатальный центр в Якутске обеспечит комфорт роженицам. Об этом в ходе «Актуального интервью» на телеканале «Якутия 24» сказала заместитель министра здравоохранения республики Людмила Вербицкая.

«В новом перинатальном центре будут современные организационные технологии, этих направлений не было в предыдущем центре. Кроме того, будет работать новое отделение «Стволовые клетки», — отметила Вербицкая.

Как сказала заместитель министра, женщины в обычном порядке наблюдаются в своих поликлиниках по месту жительства, затем акушер-гинеколог решает, в каком перинатальном центре они будут рожать.

В новом центре для рожениц предусмотрены одноместные палаты, оборудованные отдельным санузлом. Также в центре расположено отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, в котором будут выхаживать маловесных детей по уникальной методике. Медицинский персонал будет состоять почти из 600 сотрудников.

«Представьте, что ребенок рождается размером с ладошки и весом всего 500 гр, и вот эти современные технологии позволяют выходить ребенка, сделать так, чтобы физиология его организма работала и жила», — отметила она.

Как ранее сообщал телеканал, перинатальный центр Якутска распахнет свои двери для всех пациентов с 12 марта, а долгожданное торжественное открытие состоится 15 марта.