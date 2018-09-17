Перевозки грузов по железной дороге Беркакит-Томмот продолжают расти

За 8 месяцев 2018 года по железной дороге Беркакит-Томмот перевезено около 3,5 млн тонн грузов, что на 9% больше уровня прошлого года. Увеличение объемов перевозок наблюдается практически по всем номенклатурным группам, что в первую очередь, связано с введением единого сквозного тарифа РЖД до станций Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Так, за этот период угля перевезено на 8% больше, чем в 2017 году, нефтепродуктов — на 12%, метизов – на 3%, прочих грузов – на 9%, а вот перевозки продовольственных грузов продолжают демонстрировать существенный рост – их объемы возросли на 53%.

При сохранении такого темпа объем перевозки грузов по инфраструктуре ЖДЯ может впервые перешагнуть рубеж в 5 млн тонн.

Напоминаем, что со 2 января 2018 года в соответствии с приказом ФАС России от 12.12.2017г. № 1666/17 введен единый тариф за перевозку грузов с использованием двух инфраструктур — РЖД и ЖДЯ — за общее расстояние перевозки грузов, согласно действующим тарифам РЖД (прейскурант 10-01).

Выравнивание тарифов до общероссийского уровня дает удешевление стоимости перевозки грузов с участием инфраструктуры ЖДЯ Нерюнгри-пассажирская – Томмот от 19 до 75% в зависимости от номенклатуры груза и расстояния перевозки.