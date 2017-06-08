Перевозки грузов  АК «Железные дороги Якутии» за 5 месяцев 2017 г.

За пять месяцев текущего года по железнодорожной линии Беркакит-Томмот перевезено 1784 тыс. тонн народнохозяйственных грузов. Это показатель на 11,9 % превысил объемы перевозки грузов за аналогичный период прошлого года.

Наибольшая положительная динамика отмечена по контейнерным перевозкам – 101 тыс. тонн (+ 29%), перевозке угля — 1 280 тыс. тонн (+28,7 %), метизов – 13,3 тыс. тонн (+22,9%), строительных грузов – 58,8 тыс. тонн (+18%), нефтепродуктов – 204,5 тыс. тонн (+16%).

Практически на уровне показателей за 5 месяцев прошлого года остались перевозки прочих грузов, по которым в течение 4 месяцев наблюдалась отрицательная динамика и лишь в мае отрицательная динамика сменилась на положительную (+16,3%).

Также в мае впервые в этом году отмечен скачок в перевозках продовольственных грузов – рост объемов составил 39,6%, однако по итогам пяти месяцев остается отрицательная динамика к факту прошлого года (-31,4%).