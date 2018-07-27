Перевозчики не против электронной очереди на переправе «Якутск – Нижний Бестях»

Перевозчики готовы к введению автоматизированной системы бронирования мест и продажи билетов в режиме онлайн на паромной переправе, сообщили ЯСИА в минтранспорта республики по итогам встречи с судовладельцами.

«Мы провели совещание с руководителями предприятий, которые, в принципе, не против внедрения электронной очереди, но при условии, что им не придется платить за разработку программного обеспечения», — сообщил руководитель департамента водного и железнодорожного транспорта Семен Коркин.

В комментарии представитель ведомства отметил, что основной проблемой при работе паромов является неравномерность потока желающих перебраться на противоположный берег.

«Если в будние дни провозные возможности паромных судов соответствуют машинопотоку и даже бывает, что существует небольшой резерв, то в пятницу вечером и в выходные дни количество автомобилей увеличивается на 20-30%, отсюда возникают большие очереди и, таким образом, создаются условия для неудовлетворенности населения работой паромной переправы», — резюмировал собеседник агентства.

Как сообщала пресс-служба главы и правительства Якутии, в ближайшие пятницу и воскресенье вводятся ограничения на обслуживание большегрузных автомобилей с целью сокращения очередей на переправе. В пятницу с 14.00 до 23.59 часов паромы не будут перевозить грузовые автомобили из Якутска в сторону Нижнего Бестяха, а в воскресенье с 14.00 до 23.59 часов грузовики не смогут воспользоваться услугами парома из Нижнего Бестяха до Якутска. Эффективность от введения временного моратория будет оценена на следующей неделе.

Это решение принято на совещании у и.о. премьер-министра Якутии Владимира Солодова, где также обсуждался вопрос об организации электронного бронирования мест и продажи билетов.

Напомним, врио главы Якутии Айсен Николаев поручил правительству навести должный порядок на паромной переправе «Якутск – Нижний Бестях»