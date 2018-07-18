Перевозчик, не имеющий лицензии на перевозку пассажиров, привлечен к ответственности

Прокуратура района совместно с ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Чурапчинскому району провела проверку соблюдения требований в сфере безопасности дорожного движения при перевозке граждан.

По результатам проведенной проверки, выявлен ряд лиц, осуществляющих незаконную перевозку пассажиров маршрутными такси.

К примеру, установлено, что один из предпринимателей, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту Ытык-Кюель-Якутск-Ытык-Кюель, в нарушение требований Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», не имеет лицензии на осуществление данного вида деятельности.

По постановлению прокуратуры района он привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).

По результатам рассмотрения дела, мировым судьей он признан виновным в совершении указанного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Постановление суда по делу об административном правонарушении в законную силу не вступило.