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Общество
6 декабря 2017, 9:50
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Перевозчик на воздушной подушке оспорил в суде тариф Госкомцен Якутии

         Прокуратура республики приняла участие в рассмотрении Верховным судом Республики Саха (Якутия) административного искового заявления индивидуального предпринимателя об оспаривании приказа Госкомцен Республики Саха (Якутия) «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров судами на воздушной подушке в межнавигационный период по маршрутам «Якутск-Нижний Бестях», «Нижний Бестях-Якутск», «Кангалассы-Соттинцы», «Соттинцы-Кангалассы».

В ходе рассмотрения заявления прокурор поддержал требования предпринимателя и дал заключение о незаконности вышеназванного приказа.

Суд по результатам рассмотрения заявления, с учетом мнения прокурора, признал оспариваемый приказ Госкомцен Республики Саха (Якутия) противоречащим федеральному законодательству, недействующим и не подлежащим применению.

Суд отметил в решении, что требования федерального законодательства в их взаимосвязи устанавливают, что провозная плата за перевозки пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом устанавливается перевозчиками. Размер провозной платы определяется по согласованию с органами власти в случае предоставления ими субсидий перевозчикам в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозкам пассажиров и их багажа, однако оспариваемый приказ принят в отсутствие норм, регулирующих возмещение перевозчикам названных затрат из государственного бюджета республики.

Также указано, что названный приказ не отвечает требованиям федерального закона, поскольку  органами исполнительной власти республики не организовано доступное транспортное обслуживание населения на регулярной основе в межнавигационный период, при том, что перевозки пассажиров в названный период пользуются особым спросом.

Ответчик, не согласившись с решением суда, обжаловал его в апелляционном порядке в Верховный Суд России, который с доводами жалобы не согласился, и оставил решение суда первой инстанции без изменения.

 

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Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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