«Перевертыш» на трассе Колыма

25 ноября в 19:55 минут в дежурную часть ОМВД России по Мегино- Кангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 85 км. ФАД «Колыма» произошло ДТП, есть пострадавшие.

При проверке установлено, что водитель 1975 г.р., управляя автомашиной «Тойота Калдина», следуя по федеральной автомобильной дороге «Колыма» из с. Норгана в с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района, на 85 км. не справился с рулевым управление и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием на правую сторону по ходу движения.

В результате ДТП в травматологическое отделение ГБУ «Мегино- Кангаласская ЦРБ» поступила 44-летняя женщина, с ушибленной раной правой брови. В момент ДТП участники автоаварии не были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель транспортного средства ранее лишен права управления. При проведении медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения прибор показал положительный результат, установлено алкогольное опьянение.

В своем объяснении водитель пояснил, что они с коллегами выпили «водку», затем по просьбе друзей поехал в с.Тюнгюлю купить еще алкогольные напитки.

По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Пьяный за рулем – преступник! Ведь именно пьянство за рулем является причиной горя, которое приходит и оставляет неизгладимый след на судьбах людей. И самое главное – от нетрезвого водителя больше всего страдают ни в чем не повинные граждане.

Уважаемые водители! Ведь выход есть всегда! Лучше попросить трезвого приятеля подвезти домой, либо вызвать такси. И нужно запомнить – если выпил, за руль автомобиля садиться нельзя!

УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)