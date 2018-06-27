Перестановки в мэрии Якутска

Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации Якутска с понедельника возглавила Маргарита ПОПОВА, ранее возглавлявшая портал «Уанклик Якутск».
Руководителем пресс-службы Окружной администрации приглашена Яна КАРДАШЕВСКАЯ, ранее работавшая на этом посту.
Туяра КОНСТАНТИНОВА, ранее возглавлявшая Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, с понедельника ушла в отпуск с последующим увольнением, сообщал ранее SakhaLife. Дальнейшее ее место работы пока не известно.
Так же пока не известно, кто займет освободившуюся должность руководителя портала «Уанклик Якутск».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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