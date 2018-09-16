Пересменка в семье депутата

Бизнесвумэн Наталья РУМЯНЦЕВА избрана депутатом Ил Тумэна шестого созыва по партийным спискам «Единой России» от Намского улуса. Каждый день она наслаждается осенью в компании своих любимых — пса и супруга, о чем сообщает в соцсети.



В предыдущих созывах Ил Тумэна ее супруг, генеральный директор автосалона «Колми» Николай РУМЯНЦЕВ избирался по этому же улусу от «Справедливой России».

Такая вот семейная пересменка в парламенте. Румянцевы продолжат работать на благо Намского улуса и земляки, зная это, поддержали проект. Сменилась только партия.

