Пересменка в семье депутата

Бизнесвумэн Наталья РУМЯНЦЕВА избрана депутатом Ил Тумэна шестого созыва по партийным спискам «Единой России» от Намского улуса. Каждый день она наслаждается осенью в компании своих любимых — пса и супруга, о чем сообщает в соцсети.
В предыдущих созывах Ил Тумэна ее супруг, генеральный директор автосалона «Колми» Николай РУМЯНЦЕВ избирался по этому же улусу от «Справедливой России».
Такая вот семейная пересменка в парламенте. Румянцевы продолжат работать на благо Намского улуса и земляки, зная это, поддержали проект. Сменилась только партия.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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