Пересчитать оленей 🦌 . Видео @afanasii.sleptsov Вот таким образом идет корализация, пересчет, сортировка стада!!! Это конец сентября, начало октября. Это типовой кораль для пересчета домашних оленей. Загоняем по 10-15 оленей, вот в такой кораль и считают по одному, пол, возраст и определяют хозяина оленя. Очень кропотливая работа, считали 2 дня. . #sakhalife #олени #корализация #якутия #интересное