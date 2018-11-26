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Переправа «Хатассы — Павловск» открыта

Допущена к эксплуатации ледовая переправа республиканского значения «Хатассы — Павловск».

Согласно актов комиссии по контролю проверки грузоподъемности и технического освидетельствования переправы на льду, с  26 ноября 2018 года к эксплуатации допущена ледовая переправа республиканского значения в ГО «г. Якутск», Мегино-Кангаласский район «Хатассы — Павловск» р. Лена – до 3 тонн.

Всего на территории республики эксплуатируются 5 ледовых переправ. Открытие ледовых переправ республики осуществляется в соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) согласно примерному графику открытия.  Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения провала транспортных средств и гибели людей на территории Якутии, Государственная инспекция по маломерным судам Республики Саха (Якутия) напоминает: при переезде по льду водоема следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами и неукоснительно выполнять требования всех информационных знаков: скорость движения, соблюдение дистанции и ограничение по массе.

За пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, полыньи, трещин, наледей, припорошенных снегом.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа в размерах: для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Выполнение всех требований – это залог вашей безопасности!

Источник: Отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РС (Я)
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