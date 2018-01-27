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26 января 2018, 17:40
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Переполненность, теснота, несоблюдение СанПиН, или кто подставляет директоров школ и нервирует родителей?

На днях члены Общественной палаты РС(Я) Ольга Ипатьева и Яна Иванова совершили объезд по четырем школам Якутска, чтобы проверить, как идет набор в первые классы. Как известно, 20 января стартовала запись в первые классы части школ столицы республики.

Первой по ходу объезда оказалась 17 школа рядом с Театром оперы и балета. Надо сказать, многострадальная школа. Школа рассчитана на 350 учеников, а учится 1680! То есть она переполнена почти в пять раз!

Плановых мест в первый класс 120, а заявлений подано 234! То есть в два раза больше. Но если в прошлом году проблему нехватки мест как-то решили за счет того, что для двух первых классов выделили два кабинета в 3 школе, то в этом директор Лена Афонская просто не знает, как вывернуться из ситуации.

Родители пишут заявления

Следующей члены Палаты посетили школу №1 на проспекте Ленина. Ситуация тоже не радужная. Учебное заведение находится в старом не  отвечающим современным требованиям здании, рассчитанным на 200 учеников, а обучается 600. Переполненность ровно в три раза. В этом году в первые классы набирают 52 ученика. Заявлений пока подано 59, но запись только стартовала. Как сказала директор Таисия Горохова, обычно к осени число заявлений увеличивается.

1 школа

33 школа в 202 микрорайоне переполнена вдвое. Вместо 875 учеников там учится 1750! В первые классы школа может набрать 150 детей, а заявлений поступило 193.

Эта школа, по словам директора Тамары Таюрской, переполняется «благодаря» детишкам из бурно строящегося 203 микрорайона. По плану в 203-м планируется возвести аж две школы – с русским и якутским языками обучения. Но эти школы построят в лучшем случае в 2019 году. Как «перетерпеть» до этого времени – большой вопрос.

Частная территория 16 школы

Больше всего членов Палаты ужаснула ситуация в 16-й школе. Находится далеко не в центре города, на улице Дзержинского. Городские власти всегда заверяли, что проблемы есть только с «центральными» школами. Ан нет!

Этот район уже давно застраивается МУП «АРТ». Как городские власти не смогли догадаться, что в домах-муравейниках будут жить семьи с детьми, и, вообще-то сначала надо строить школу, уму непостижимо!

Единственная в этом районе школа №16 находится в нетиповом помещении. Здание строилось как офисное для исследовательского института в 1990 году  — узкие коридоры, маленькие кабинеты.  Старая деревянная 16-я, которая находилась напротив, сгорела и детишек спешно переселили туда. Вроде как временно. Но по нашим российским традициям, «временно» все равно, что «навсегда». У школы нет спортивной площадки, просторного двора. Часть и без того крошечной территории во дворе школы принадлежит частному лицу. Кабинеты площадью в среднем 35 квадратных метров. По нормам СанПиН на каждого ребенка должно приходиться 2,5 кв.метра. Путем несложных арифметических подсчетов легко узнать, сколько должно быть детей в классах – 14. А учатся 28! Дети с первых парт ногами в доску упираются.

Директор Наталья Ким все  ресурсы, выделяемые на ремонт школы,  тратит на бесконечные перестройки. В августе прошлого года школе передали пятый этаж здания. Так как по правилам противопожарной безопасности дети выше третьего этажа учиться не должны, на пятый этаж «переехали» директорская, учительская, библиотека и так далее.  Все освободившиеся помещения на двух первых этажах перепланированы под учебные классы. Но проблему это в целом не решило. Куда ни кинь взгляд, везде нарушения. Теснота в классах удручающая.

С  2012 года резко выросло население закрепленного за школой микрорайона. Если в 12-м здесь учились 570 учащихся, то сегодня более 1000 детей!  И дома продолжают строиться. И туда переселяются дети, причем разных возрастов. Ситуация с переполненностью школы будет ухудшаться с каждым годом.

Что касается записи в первый класс. На 104 плановых места уже поступило 138 заявлений.

Конечно, 16-я школа по своему критическому положению выделяется. Но по всем посещённым школам ситуация хоть и не столь дикая, но тоже совершенно «крайняя»: в 17-й школе, где учится в пять раз (!) больше учеников, чем положено, в 1-й, где количество учеников превышено в три раза, в 33-й – в двое.

Член Палаты Ольга Ипатьева — сама директор Городской классической гимназии. Во всех школах нас встречали руководители. И во всех школах велись «директорские» разговоры. В переполненных школах проблемы одинаковые: негде раздеть, негде кормить детей,  нарушения СанПиН, пунктов Правил пожарной безопасности.

Обсудили директора и родительские проблемы. По электронной записи  многие пытаются записаться не по прописке. В системе электронной записи они называются «замороженными». Их довольно много. Проблема потом устроить и  этих детей.

Довольно часто в школу приходят родители с детьми,  которые прописанными в улусе. Они живут и работают в Якутске. Как им быть? Конституционное право на образование никто не отменял.

Все директора при этом не сидят на месте и не ждут благоприятной погоды. Каждый лелеет и борется за свою мечту. Сама Ольга Ипатьева, в чьей Городской классической гимназии такая же нехватка мест, хотела бы заполучить старое здание Реального училища. Лена Афонская из 17-й школы спит и видит, чтобы построить пристрой к зданию. Площадь территории позволяет.  Таисия Горохова из Первой школы «положила глаз» на здание по адресу Кирова 19/3, которое пустует, есть собственник-частник. А вот Наталья Ким не может добиться ответа по земле под 16-ю школу.

— Ясно, что нам нужно нормальное школьное здание. Напротив нас активно сносятся деревянные двухэтажки, и «историческое» место, где раньше стояла 16-я школа, пустует. Коллектив работников и родителей хочет знать, будет ли эта земля в перспективе отдана под строительство новой типовой школы №16.

Член Палаты Ольга Ипатьева:

— В этой ситуации жалко не столько директоров школ, но детей, родителей учителей. Все страдают из-за тесноты и скученности. Качество образования и воспитания тоже неумолимо страдает. Ведь негде проводить консультационные занятия, занятия по дополнительному образованию, культурно-массовые мероприятия.

Член Палаты Яна Иванова:

— Считаю, ситуацию по набору в первый класс катастрофической. Пора уже кричать: «SOS»! Мы в Общественной палате Якутии проводили «круглый стол» по нехватке мест в первый класс в конце прошлого года. Вот сейчас провели объезд в рамках общественного контроля. Везде нарушения санитарных норм в классах.  Парты должны стоять в полуметре  от стен, от первой парты до доски —  не менее в 2,4 метрах.  Во многих классах это требование не соблюдается. Детям в ряде случаев неудобно даже у доски стоять, чтобы отвечать на вопросы учителя! Тесные гардеробы, столовые, коридоры. В 16-й школе и рекреаций нет.

Считаю, что такое положение характеризует отношение к детям в столице республики. Ведь вопрос современных школ, где соблюдаются все нормы и правила, — это вопрос здоровья и безопасности наших детей.

Нужно проблему решать и кардинально!!! За счет строительства новых школ!!! Почему мы в столице нашей богатой ресурсами республики не можем решить проблему образования для наших детей в нормальных условиях?!  В ближайшее время в Общественной палате РС(Я) решили изучить земельный вопрос. В каких районах города запланировано строительство новых школ и запланировано ли вообще? И если все земли уже розданы под строительство жилых домов, офисов, магазинов, то пусть население хотя бы знает, кто из градоначальников под этим подписался.

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Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)
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