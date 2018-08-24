Перекресток Лермонтова-Шевченко закроют в Якутске на три дня

В связи с ремонтными работами на газопроводе будет ограничено движение автотранспорта по улице Шевченко и на перекрестке Лермонтова-Шевченко возле площади Матери. Перекрытие улиц начнется с 20:00 часов 24 августа и продолжится до 8:00 часов 27 августа.

Автотранспорт и маршрутные автобусы в качестве объездного пути будут использовать улицу Якова Потапова, дополнительно отгрейдированную 23 августа.

Указанные меры проводятся для безопасного и бесперебойного снабжения жителей природным газом. В целом, масштабные работы на улицах Лермонтова, Якова Потапова, Шевченко и Чайковского должны быть завершены до начала отопительного сезона, чтобы в дома горожан своевременно подали тепло.

К моменту возобновления движения дорожное покрытие по улице Лермонтова будет полностью восстановлено.

Просим горожан отнестись с пониманием к возникающим из-за перекрытия улицы неудобствам и призываем учитывать это обстоятельство при планировании маршрута на выходных.