Передача «Орёл и решка» прилетела в Якутск

Доброе утро, всем) ……. иногда я вам завидую, потому что вы рядом с семьей… я так скучаю❤️но ещё съёмка в Якутии и домой, делать всем нервы🤣🤣🤣🤣 @vasyl_melnychyn

A post shared by Zhanna Badoeva — Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) on Jun 20, 2018 at 12:43am PDT