Передача «Орёл и решка» прилетела в Якутск

zhanna_badoevaДоброе утро, всем) ……. иногда я вам завидую, потому что вы рядом с семьей… я так скучаю❤️но ещё съёмка в Якутии и домой, делать всем нервы🤣🤣🤣🤣 @vasyl_melnychyn
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