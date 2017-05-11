Пепси-кола vs ФАПК: О вкусах спорят!

Сегодня SakhaLife участвовал в баттле от ФАПК «Якутия» по дегустации безалкогольных напитков на заводе. Своими субъективными впечатлениями делится наш корреспондент Нарыйана АНДРЕЕВА.

Полный крах!



Получив редакционное задание посетить дегустацию наиболее популярных газировок, я самоуверенно заявила: «Коку-колу» узнаю с первого пузырька!». Все-таки, 15-летний стаж употребления по особо великим праздникам. «Кока-колой» я отмечала завершение выпускного экзамена по алгебре, так и напевая песню «How do you do» шведской рок-группы «Roxette», которая тогда сопровождала рекламу этого легендарного напитка. Им же запила и вступительные экзамены в музыкальном колледже. И в этом был определенный драйв, потому что классическим вокалистам категорически запрещается пить газировку. И дальше по жизни я шагала с колой.

Ну и вот, явилась я как граф Монте-Кристо – в аккурат, к началу. На улицу Труда, 3, где и располагается завод ФАПК. На втором этаже был накрыт длинный стол с парадной скатертью. Салфетки, стаканы с водой, крекеры. Гости, то есть самозванные дегустаторы вроде меня, рассаживаются за столом. Каждому из нас раздали дегустационные листы с характеристиками напитка: со вкусом апельсина, лимона, колы, негазированную воду. Первый заместитель генерального директора ФАПК «Якутия» Туйаара АЛЕКСЕЕВА объяснила правила.

И вот, появились официантки, продемонстрировавшие напитки, которые нам предстояло попробовать – «Фанта» от компании «Кока-кола», «Миринда» от компании «Пепси-кола» и «Лайк» от ФАПК «Якутия». При всем честном народе шипящие бутылки с напитками были открыты. Затем их унесли в кулуары, чтоб внести в зал подносы с пронумерованными стаканчиками. Собравшиеся вдумчиво пробовали напитки из стаканов с №1, №2 и №3, и свои впечатления отражали в дегустационном листке.

Что до меня, то не сказать, что я любитель апельсиновых напитков. Но все-таки ожидала, что смогу отличить напитки мега-производителей от местного. И, признаться, в качестве дегустатора я с ходу потерпела полный крах! То есть, разницу в напитках не ощутила. То есть совсем. Вообще! Позор! Нет-нет! Конечно, вкус слегка отличался. Но не качество. Оно мне показалось абсолютно одинаковым.

А я вхожу во вкус…

Далее по программе принесли напитки со вкусом лимона. Тут я почувствовала себя увереннее, так как подруга Аника и сестра Вилюя предпочитают спрайт. По их версии, от других напитков болит живот. Странно, конечно, но о вкусах не спорят.

После провала с апельсиновыми напитками, я стала каждую порцию запивать обычной водой. Ну, знаете, как в парфюмерных бутиках нюхаешь зерна кофе.

Итак, я максимально сосредоточилась. Все-таки это работа, а не хиханьки-хаханьки. Ура! На этот раз мне удалось распознать вкус «щадящего желудок» «Спрайта»! А вот тонкости оттенков между 7Ап и местным Лайком со вкусом лимона… Эта головоломка, вернее, языколомка осталась неразгаданной. Но динамика, согласитесь, положительная!

Я узнаю его из тысячи!



Темп мероприятия не позволял долго раздумывать, и далее мы перешли к напиткам со вкусом моей любимой колы! Ну, уж тут-то я дока!

И в самом деле, «Кока-колу» я узнала, что называется, с первого пузырька. Пищевые привычки, выработанные годами потребления, тем более подпитанные положительными эмоциями, великое дело! Предстояло разобраться с оставшимися двумя – «Пепси» и «Лайк» со вкусом колы от ФАПК «Якутия». По-моему, в этой номинации я определила все правильно! Потому что напитки распиаренные, вкус более знакомый.

Чистое откровение

Наконец, очередь дошла до негазированной воды: «Бон-аква» от производителя «Кока-кола», «Аква-минерале» от «Пепси-колы» и «Дети Азии», думаю, производителя вы догадались))

Забегая вперед признаюсь, что при расшифровке дегустационных карточек выяснилось, что лично мне больше всего понравилась местная вода «Дети Азии» от ФАПК «Якутия». А мне есть с чем сравнивать, потому что чаще всего я пью просто чистую воду, и пробовала ее во многих странах.

Приятный бонус

Далее у нас забрали дегустационные карточки, унесли их в лабораторию, а нам предложили попробовать холодные чаи «Липтон», «Нестеа» и «Норд айс тий». Сначала подали чаи со вкусом лесных ягод, затем со вкусом лимона.

При расшифровке моей карточки, в первом раунде фаворитом вышел мировой «Нестеа». А поскольку во втором раунде этот бренд не участвовал, то преимущество я, оказывается, отдала напитку от ФАПК с заморским названием «Норд айс тий». Впрочем, в переводе с английского он значит «Северный холодный чай».

Выводы и пожелания



Какой я делаю вывод, выпив литры различных напитков?

Во-первых, дегустатор из меня никакой.

Во-вторых, в этой разношерстной компании, я не одна такая, что подтвердили расшифровки дегустационных карточек. Никто из моих коллег по сегодняшней дегустации не угадал 100-процентно. И это тоже показательно! То есть, местная продукция практически на одной волне с мировыми брендами, что радует.

В-третьих, я средний потребитель, который смог отличить вкусы, но не уловил разницу в качестве предложенных напитков.

В-четвертых, получается, качество местных напитков от ФАПК «Якутия» соответствует мировым стандартам.



Ну и напоследок парочку пожеланий. Во-первых, ФАПК «Якутия» я бы предложила придумать разные названия для «Лайков», не ограничиваясь расшифровкой, мол, со вкусом лимона или апельсина.



Во-вторых, вспомнила транзит через Ригу, где на каждом шагу – включая бортовой журнал авиакомпании, спинку впереди стоящего кресла в самолете, афиши и рекламу в аэропорту, НАВЯЗЧИВО провозглашался их бренд – «Рижский бальзам». На каждом шагу с плакатов вопрошали: «А ты купил «Рижский бальзам»?». Что даже я, убежденная ЗОЖ-ница задумалась, а не упустила ли уникальную возможность приобрести этот, судя по всему, легендарный напиток. Это я к тому, что и нам стоит продвигать местные бренды. Кто, если не мы? Тем более, что сегодня лично убедилась в достойном качестве местной продукции.

В-третьих, мимо меня не ускользнул скандал, связанный с авиакомпанией «Якутия», которая закупает газированные напитки на 12 миллионов рублей, отсекая всех местных производителей. Что тут скажешь? Только уверенный дизлайк авиакомпании «Якутия»! Думаю, и пассажиры центральных рейсов авиакомпании с интересом могли бы попробовать незнакомые им напитки хорошего качества.

Ну, и в конце выражу сожаление, что на дегустации не подали мой любимый квас. Хотя это логично, у мировых брендов нет таких аналогов.





Таким выдался баттл. Под занавес каждому подарили напитки от ФАПК «Якутия» и фирменный календарь.

В статье приведены личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.