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Общество
28 ноября 2018, 15:25
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Пенсионный возраст, МРОТ, зарплаты и премии… Позиция профсоюзов Якутии по ключевым вопросам

Вчера, 27 ноября, ее озвучил на заседании Совета Федерации профсоюзов республики профсоюзный лидер Николай Дегтярев.

Позиция профсоюзов России против повышения пенсионного возраста не изменилась

В выступлении о задачах профсоюзов в современных социально-экономических условиях Якутии председатель Федерации профсоюзов Николай Дегтярев одним из первых затронул пенсионную тему. Он поблагодарил профсоюзных активистов за поддержку позиции профсоюзов и помощь в организации сбора подписей от населения. 

«Повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин на 5 лет, согласно принятому в октябре 2018 года закону, состоялось вопреки аргументированной позиции ФНПР. Профсоюзные организации всегда были против этого. По мнению профсоюзов, совершенствование пенсионной системы должно проводиться только на основе серьезных комплексных социально-экономических преобразований, развития рынка труда, политики заработной платы и реформирования производства. Эта позиция, подчеркивалось на заседании Генерального Совета ФНПР, последовательно доводилась до органов власти и социальных партнеров. Она не изменилась и в настоящее время, после принятия федерального закона. Членские организации ФНПР в ходе коллективных действий потребовали от органов власти всех уровней разработать комплекс мер по обеспечению реализации прав пенсионеров, лиц предпенсионного возраста, а также молодежи с учетом рисков, связанных с пенсионной реформой.

 

Хочу отметить, что перед заседанием Генсовета ФНПР, состоялись заседания постоянных комиссий Генсовета ФНПР, в том числе и комиссии по Северам, где также более резко обсуждался принятый закон о повышении пенсионного возраста. Особенно отмечалось, что повышение пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера и приравненых к ним местностей проведено без должного, глубокого анализа ситуации с утратой трудоспособности, заболеваний, продолжительности жизни и низкого качества жизни в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

 

Решением Генсовета ФНПР стало Обращение Генсовета ФНПР к Правительству РФ и депутатам Государственной Думы о возрату прежнего пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Я уже обратился нашим депутатам в Госдуме и работа в данном направлении будет продолжена.

 

Сегодня хочу выразить всем благодарность за активное участие в акциях, в организации сбора подписей. Буквально за 4 дня было собрано 33110 голосов в поддержку позиций ФНПР и Федерации профсоюзов РС(Я). Все наши предложения, кроме отложения и нерассмотрения данного вопроса в Госдуме, были поддержаны Государственным Собранием Ил Тумэн РС(Я) и направлены в Госдуму РФ”, — сообщил Николай Дегтярев.

 В реализации федерального закона о МРОТ возникают проблемы

Говоря о реализации федерального закона о МРОТ, председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев сообщил об имеющихся проблемах.

“Не совсем гладко идет реализация федерального закона по МРОТ. Вы знаете, что с 1 января и с 1 мая 2018 года, и на основании Постановления Конституционного Суда РФ в этом году серьезно увеличился уровень МРОТ в республике. В настоящее время МРОТ в РС(Я) составляет 27 907 рублей, на Севере — 31256 рублей. В связи с непредусмотрением в госбюджете 2018 года этих средств, достаточно долго изыскивались средства на доведение уровня зарплат до МРОТ, и при поддержке с федерального бюджета эти средства были доведены в октябре месяце. Следующие повышения МРОТ будут уже ежегодными, на уровне прожиточного минимума в РФ II квартала предыдущего года. И с 1 января 2019 года у нас в РС(Я) составит 28 200 рублей, на Севере 31 584 рубля. Нам гарантируют, что в бюджете 2019 года и на плановый период 2020 и 2021 годы, средства будут заложены в полном объеме”, — подчеркнул в своем выступлении профсоюзный лидер Якутии.

Вопрос дифференциации зарплаты остается открытым

Как отметил в выступлении Николай Дегтярев, вопрос дифференциации заработной платы остается актуальным. Для решения вопроса профсоюзы Якутии предлагают принять новую Концепцию по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Об этом сегодня сообщил профсоюзный лидер республики.

“Многих работников беспокоит проводимая политика оплаты труда работников бюджетной сферы. В частности, недовольство уровнем оплаты труда прочих категорий работников бюджетной сферы, не охваченных “майскими” указами Президента страны.

 

Действительно, в связи не индексацией и неповышением оплаты труда этих работников в прежние годы, повышение оплат труда с 1 января 2018 года всего на 4%, их уровень зарплаты серьезно отстает в сравнении с оплатой труда целевых категорий. С повышением МРОТ, оплата труда низкоквалифицированных работников и специалистов прочих категорий, особенно молодых кадров, фактически сравнилась.

 

Как выход из сложивщейся ситуации, мы видели и настаивали о принятии новой Концепции по совершенствованию систем оплаты труда работников бюджетной сферы, проект которой разработан был еще весной этого года, но до сих пор не согласован в Правительстве РС(Я)”, — сказал Николай Дегтярев.

Профсоюзы за повышение гарантированной части оплаты труда

Председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев, говоря об оплате труда подчеркнул, что остается нерешенным установление адекватного соотношения уровней гарантированной части оплаты труда и стимулирующих выплат.  

“Еще в конце 2016 года Российской трехсторонней комиссией были приняты Единые реконмендации в политике оплаты труда работников государственных, муниципальных учреждений на 2017 и 2018 годы. В нем говорилось об изменении структур оплат труда в части соотношений гарантированной части оплат труда, повышения базовых окладов. Правительством РС(Я) в октябре прошлого года были приняты соответствующие нормативные акты, но по разным причинам не исполнены. В настоящее время министерства и ведомства повторно проводят эту работу, но есть опасения, что и в этом году будут выполнены эти рекомендации. Между тем соотношения гарантированной части оплат труда, уровень стимулирующих выплат, достигающих от 40 до 70% оплаты труда, говорят не в пользу работников. И пока эта ситуация не изменится, прошу профсоюзам активно участвовать в комиссионном решении определения премий и стимулирующих выплат работникам. Благо, этого мы мы добились еще в 2017 году. Ну а мы будем прилаживать все усилия для скорейшего решения данного вопроса”, — сообщил членам Совета Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев.

2019 год в профсоюзах Якутии объявляется Годом первичных профсоюзных организаций

“Учитывая важную роль первичных профсоюзных организаций в развитии профсоюзного движения республики, предлагаю объявить 2019 год – Годом первичных профсоюзных организаций в РС(Я)! Нам надо оказать всестороннюю поддержку в деятельности ППО, укреплять их материальную базу, добиваться предусмотрения им соответствующих льгот и гарантий через принимаемые коллективные договора, оказать методическую помощь, повышать их уровень знаний”, — подчеркнул Дегтярев. 

2019 год обещает быть насыщенным. Это год отчетно-выборных конференций членских организаций Федерации профсоюзов РС(Я). Профсоюзный лидер республики попросил профсоюзный актив со всей ответственностью отнестись к этой кампании. 

Еще одно крупное мероприятие, которое состоится в следующем году — это IV Спартакиада трудящихся РС(Я). Ожидается, что Спартакиада, которая пройдет 7-9 июня 2019 года в г. Якутске, станет одним из самых крупных массовых мероприятий республики, проводимых Федерацией профсоюзов РС(Я) совместно с Министерством физической культуры и спорта. Председатель Федерации профсоюзов призвал профсоюзных лидеров принять аткивное участие в организации всех трех этапов и финальной части Спартакиады. 

Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я)
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