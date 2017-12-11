Пенсионный фонд выделил 131 млн рублей на строительство дома-интерната в Якутии

Пенсионный фонд с самого образования в 1990 году финансирует региональные социальные программы, и наша республика в них активно участвует. 5 декабря 2017 года подписан федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в котором Пенсионным фондом страны на социальную программу Республики Саха (Якутия) впервые выделены в большом объеме субсидии на строительство объектов организаций социального обслуживания населения – 131 млн рублей. Это результат активной совместной работы Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), нацеленной на усиление социальной защищенности инвалидов и создание комфортной среды для старшего поколения якутян.

Управляющий Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) Георгий Степанов уточнил, что соцпрограмма работает по четырём основным направлениями: строительство и ремонтные работы в социальных учреждениях; приобретение основных средств, в том числе специального автотранспорта; адресная помощь пенсионерам и в последние годы активно развивается направление «компьютерная грамотность неработающих пенсионеров».

За последние 10 лет всего по линии Пенсионного фонда России на эти цели было выделено 68,4 млн. рублей, в основном на улучшение материально-технической базы социальных учреждений Якутии и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам.

География социальных учреждений, получивших материальную поддержку из ПФР также обширна – это Алданский, Булунский, Вилюйский, Усть-Янский, Олекминский, Хангаласский улус и конечно же крупные социальные учреждения г. Якутска — Республиканский, Якутский и Капитоновский ДИПИ, Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов. В результате 1828 пенсионерам улучшены условия проживания в социальных учреждениях, 8402 неработающих пенсионера получили адресную социальную помощь, в том числе 449 одиноко проживающих пенсионеров смогли провести в своё жильё газ.

Также Георгий Михайлович отметил, что финансирование будет направлено на строительство Томмотского психоневрологического дома-интерната Алданского района. Улучшение условий проживания 395 пожилых людей и инвалидов обуславливает социальную значимость проекта.

Принятым федеральным законом дополнительно также выделены субсидии на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания – 1732,6 тыс. рублей, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в объеме 265,3 тыс. рублей.