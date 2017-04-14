Пенсионный фонд РФ: 20 апреля истекает срок представления реестров по форме ДСВ-3

Отделение Пенсионного фонда по Республике Саха (Якутия) напоминает, что в срок не позднее 20 дней со дня окончания квартала, в котором уплачивались дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, необходимо представить в территориальный орган ПФР по месту регистрации реестры застрахованных лиц по форме ДСВ-3. То есть, по уплаченным в I квартале 2017 года дополнительным страховым взносам на накопительную пенсию, реестры по форме ДСВ-3 необходимо представить в срок не позднее 20 апреля 2017 года.

Способ подачи формы ДСВ-3 зависит от среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, а для вновь созданных организаций – от численности работников (ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 30.04.2008 N 56-ФЗ, п. п. 1.4, 2.1, 3.1 Порядка представления реестра застрахованных лиц, утвержденного Постановлением Правления ПФР от 9 июня 2016 г. N 482п):

– более 25 – работодатель представляет документ в электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи;

– 25 и менее – работодатель может подать форму ДСВ-3 по своему усмотрению или на бумажном носителе, или в электронной форме (с применением усиленной квалифицированной электронной подписи).

В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», вступившими в силу с 01.01.2017, за непредставление в установленный срок форм ДСВ-3, а также за представление неполной и (или) недостоверной информации, к таким страхователям применяется штраф в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.