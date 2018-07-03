Пенсионная реформа: «Единая Россия» объявляет сбор вопросов и предложений

Свое мнение можно будет высказать посредством электронной почты.

«Единая Россия» объявляет сбор предложений граждан по совершенствованию пенсионной системы. Помимо встреч с депутатами и партийным активом на базе различных региональных площадок, свое мнение можно будет высказать посредством электронной связи.

Ваши содержательные предложения просим присылать на почту yakut-pensii @mail.ru .

В обращении просим указать ваши ФИО, возраст, а также данные для обратной связи.

Сбор предложений продлится со 2 до 30 июля.

Напомним, «Единая Россия» выступила с предложением провести широкое обсуждение реформы на местах для того, чтобы важные предложения регионов были учтены в конечной редакции нового законопроекта. Как сообщил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак, полученные от регионов предложения будут проанализированы и обобщены, а затем направлены в Госдуму ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе.