АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
16
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.07.2018, 10:40
Общество
Пенсионерке из Якутска оплатили проезд только после суда
16.07.2018, 10:30
Экономика
Судприставы за полгода взыскали более 21 млн рублей с неплательщиков за энергоресурсы
16.07.2018, 10:20
Происшествия
В Ленске уничтожили просроченные продукты
16.07.2018, 10:10
Финансы
Председатель Правления РСХБ провел рабочую встречу с руководством Башкирии
16.07.2018, 10:00
Происшествия
В Якутии одинокий отец обвиняется в истязании детей
16.07.2018, 10:00
Желток
Фотофакт
Певица Сахая еще раз стала мамой!
16.07.2018, 9:50
Общество
Сокращения изучения якутского языках в школах не будет
16.07.2018, 9:40
Происшествия
Якутия просит у МЧС еще один самолет-амфибию
16.07.2018, 9:30
Политика
Постпредство Якутии в Москве будет переформатировано
16.07.2018, 9:20
Республика
Андрей Борисов подчеркнул государственный статус Ысыаха Олонхо
16.07.2018, 9:10
Экономика
Ассоциация строителей АЯМ: Первое полугодие показало положительную динамику работы
16.07.2018, 9:00
Происшествия
За сутки в республике произошло два пожара
16.07.2018, 8:50
Экономика
Анонс
Грядет первая практическая бизнес конференция Якутии
16.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Понедельник, 16 июля 2018
16.07.2018, 0:42
Политика
Экстра
Владимир Федоров выдвинут на выборы мэра Якутска
16.07.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения депутата и журналиста
15.07.2018, 20:45
Республика
16 июля в Якутске и двух районах предстоят временные ограничения электроснабжения
15.07.2018, 18:52
Республика
Эксклюзив
Просим навести порядок на пароме в Верхневилюйске! — клиенты
15.07.2018, 18:34
Общество
Предприниматель Максим Феоктистов поздравил мам и новорожденных в День семьи, любви и верности
15.07.2018, 18:26
Республика
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение большей части потребителей центральных районов Якутии
15.07.2018, 18:18
Общество
Резонанс
Режиссер проекта «Люди в погонах» выступила в защиту спецназовца Белюнаса, подозреваемого в изнасиловании девушки
15.07.2018, 17:55
Политика
Эксклюзив
Михаил Эверстов прокомментировал обвинения в нарушениях на своем частном самолете
15.07.2018, 16:08
Культура & Образование
Эксклюзив
Сегодня на закрытии Мундиаля выступит якутский танцор
15.07.2018, 12:50
Желток
Эксклюзив
Красавчик якутской эстрады женится?
15.07.2018, 12:29
Культура & Образование
Некролог
Музыкально-культурная общественность Якутии прощается с Людмилой Бережновой-Ильяховой
15.07.2018, 11:48
Происшествия
Экстра
Количество и площадь лесных пожаров в Якутии увеличились
15.07.2018, 10:25
Общество
Руководство республики поздравляет с Днем алмазодобывающей промышленности
15.07.2018, 9:20
Общество
Резонанс
Голосование LIVE: вы «за» или «против» повышения пенсионного возраста? (большинство «ПРОТИВ»)
15.07.2018, 8:12
Культура & Образование
Алданский политехникум: итоги демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia
15.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 15 июля 2018
15.07.2018, 0:30
Общество
Сегодня день рождения директора театра, главы и художницы
14.07.2018, 17:36
Финансы
Резонанс
Устойчивость Алмазэргиэнбанка сомнений не вызывает
14.07.2018, 15:50
Красота & Здоровье
Как защитить себя и близких от смога
14.07.2018, 12:21
Происшествия
Транспортная полиция Якутии отметила рост выявления коррупции
14.07.2018, 12:10
Общество
От Тынды до Якутска проедет специальный агитпоезд «Комсомольской правды»
14.07.2018, 11:45
Республика
Ликвидация последствий паводка – на особом контроле правительства
14.07.2018, 10:02
Политика
В наблюдательный совет АЛРОСА взяли безработного
14.07.2018, 8:18
Политика
Общий список кандидатов «Справедливой России» на выборы в Ил Тумэн
14.07.2018, 8:13
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
14.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота, 14 июля 2018
14.07.2018, 2:23
Общество
Резонанс
Управление соцзащиты прокомментировало ролик в ватсапе от постояльца Ыллымахского интерната для бывших заключенных
14.07.2018, 0:48
Общество
Видео
Правительство бледно выглядело на собрании пострадавших от разорения банка «Таатта»
14.07.2018, 0:29
Общество
Сегодня день рождения спасателя, артиста и медиамагната
13.07.2018, 22:40
Желток
Фотофакт
Якутская топ-модель Полина Протодьяконова отдыхает с бойфрендом на Бали
13.07.2018, 22:24
Происшествия
Экстра
Звездный оперативник якутского СОБРа задержан в Москве по подозрению в изнасиловании девушки?
13.07.2018, 19:56
Общество
Видео
Фотофакт
Открытие Ысыаха в Монголии — репортаж
13.07.2018, 19:53
Экология
Власти проверяют информацию о загрязнении реки Вилюй
13.07.2018, 19:46
Культура & Образование
Проект Якутской ГСХА ВАМ «Вызов»
13.07.2018, 18:00
Общество
Что наручные часы говорят о вашем характере
13.07.2018, 17:47
Столица
Фотофакт
Шла на работу, а попала на ярмарку меда
13.07.2018, 17:34
Общество
В Семейный кодекс внесены изменения
13.07.2018, 17:19
Спорт
Максим Афонин занял второе место на Кубке России
13.07.2018, 17:04
Происшествия
Экстра
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Якутии
13.07.2018, 16:58
Происшествия
Резонанс
СК Якутии расследует смерть экс-главы от отравления
13.07.2018, 16:43
Происшествия
У села Аргахтах уровень воды превысил критическую отметку
13.07.2018, 16:31
Республика
Фотофакт
В Якутии появилась своя «Эйфелева башня»
13.07.2018, 16:18
Столица
«Битва блогеров» глазами Антона Васильева: Мы не останемся прежними
13.07.2018, 16:14
Происшествия
Резонанс
Осужден «черный застройщик» Сергей Дробот
13.07.2018, 16:09
Общество
Фотофакт
Александр Павлов в Монголии на фоне своего сэргэ
13.07.2018, 16:04
Столица
Анонс
Актуальное интервью с Николаем Габайдуллиным
13.07.2018, 15:57
Столица
Александр Саввинов: Мы возродим почет и уважение к человеку труда
13.07.2018, 15:48
Экология
Минэкологии проверяет достоверность информации о загрязнении реки Вилюй
13.07.2018, 15:36
Экономика
В Якутске гаражные кооперативы должны более 32 млн рублей за свет и тепло
13.07.2018, 15:21
Экология
Колымана уже не такая игривая
13.07.2018, 15:13
Спорт
Эксклюзив
Странный чемпионат или Обыкновенные чудеса мундиаля
13.07.2018, 15:05
Экономика
Якутии разрешили использовать драгметаллы и камни как залог
13.07.2018, 14:52
Политика
Фотофакт
Пересменка министров
13.07.2018, 14:40
Происшествия
В республике ликвидировано 10 лесных пожаров
13.07.2018, 14:38
Финансы
Названы банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта»
13.07.2018, 14:19
Экология
В Якутске в выходные ожидаются дожди
13.07.2018, 14:00
Общество
Популярные мультгерои довели до суда якутских предпринимателей
13.07.2018, 12:52
Общество
В Строительном округе города Якутска открыли детскую площадку
Архив новостей
Общество
16 июля 2018, 10:40
31

Пенсионерке из Якутска оплатили проезд только после суда

Прокуратура г.Якутска по обращению пенсионерки провела проверку соблюдения ее права на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Установлено, что заявительница, будучи неработающей пенсионеркой, обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в г.Якутске по вопросу компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Пенсионный орган отказал в удовлетворении ее заявления в связи с несоответствием маршрутной квитанции электронного билета форме, установленной Приказом Министерства транспорта РФ от 08.11.2006 № 134, не приняв во внимание пояснения авиакомпании о том, что форма маршрутной квитанции не противоречит законодательству и формируется автоматически по данным сервера электронных билетов по истечении 90 дней после полета только в представленном варианте.

Заявительница постоянно проживает в г. Якутске, проездные документы подтверждают факт ее выезда из экстремальных природно-климатических условий Крайнего Севера в иной, более благоприятный природно-климатический регион, а именно в г. Москву, расходы по проезду к месту отдыха по территории России подтверждаются маршрутной квитанцией, посадочным талоном, а также справкой перевозчика АО «АК Якутия».

В связи с указанным прокуратура города не согласилась с данным отказом и обратилась в интересах пенсионерки в суд с заявлением к ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ в г.Якутске Республики Саха (Якутия)» о возмещении расходов на проезд.

По итогам рассмотрения суд удовлетворил заявления прокурора в полном объеме.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.07.2018, 9:20
Общество
Резонанс
Голосование LIVE: вы «за» или «против» повышения пенсионного возраста? (большинство «ПРОТИВ»)
14.07.2018, 2:23
Общество
Резонанс
Управление соцзащиты прокомментировало ролик в ватсапе от постояльца Ыллымахского интерната для бывших заключенных
13.07.2018, 19:56
Общество
Видео
Фотофакт
Открытие Ысыаха в Монголии — репортаж
13.07.2018, 22:24
Происшествия
Экстра
Звездный оперативник якутского СОБРа задержан в Москве по подозрению в изнасиловании девушки?
14.07.2018, 0:48
Общество
Видео
Правительство бледно выглядело на собрании пострадавших от разорения банка «Таатта»
15.07.2018, 12:29
Культура & Образование
Некролог
Музыкально-культурная общественность Якутии прощается с Людмилой Бережновой-Ильяховой
15.07.2018, 12:50
Желток
Эксклюзив
Красавчик якутской эстрады женится?
11.07.2018, 20:47
Политика
Экстра
Отставка министра
13.07.2018, 16:58
Происшествия
Резонанс
СК Якутии расследует смерть экс-главы от отравления
12.07.2018, 9:25
Столица
Объявление
АО «Теплоэнергия» о не работе кассы по адресу О.Кошевого
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Экономика
16.07.2018

Грядет первая практическая бизнес конференция Якутии

Эксклюзив
Республика
15.07.2018

Просим навести порядок на пароме в Верхневилюйске! — клиенты

Эксклюзив
Культура & Образование
15.07.2018

Сегодня на закрытии Мундиаля выступит якутский танцор

Эксклюзив
Желток
15.07.2018

Красавчик якутской эстрады женится?

Некролог
Культура & Образование
15.07.2018

Музыкально-культурная общественность Якутии прощается с Людмилой Бережновой-Ильяховой

Экстра
Происшествия
15.07.2018

Количество и площадь лесных пожаров в Якутии увеличились

Резонанс
Общество
15.07.2018

Голосование LIVE: вы «за» или «против» повышения пенсионного возраста? (большинство «ПРОТИВ»)

Резонанс
Финансы
14.07.2018

Устойчивость Алмазэргиэнбанка сомнений не вызывает