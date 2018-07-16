Пенсионерке из Якутска оплатили проезд только после суда

Прокуратура г.Якутска по обращению пенсионерки провела проверку соблюдения ее права на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Установлено, что заявительница, будучи неработающей пенсионеркой, обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в г.Якутске по вопросу компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Пенсионный орган отказал в удовлетворении ее заявления в связи с несоответствием маршрутной квитанции электронного билета форме, установленной Приказом Министерства транспорта РФ от 08.11.2006 № 134, не приняв во внимание пояснения авиакомпании о том, что форма маршрутной квитанции не противоречит законодательству и формируется автоматически по данным сервера электронных билетов по истечении 90 дней после полета только в представленном варианте.

Заявительница постоянно проживает в г. Якутске, проездные документы подтверждают факт ее выезда из экстремальных природно-климатических условий Крайнего Севера в иной, более благоприятный природно-климатический регион, а именно в г. Москву, расходы по проезду к месту отдыха по территории России подтверждаются маршрутной квитанцией, посадочным талоном, а также справкой перевозчика АО «АК Якутия».

В связи с указанным прокуратура города не согласилась с данным отказом и обратилась в интересах пенсионерки в суд с заявлением к ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ в г.Якутске Республики Саха (Якутия)» о возмещении расходов на проезд.

По итогам рассмотрения суд удовлетворил заявления прокурора в полном объеме.