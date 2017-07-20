Пенсионерка перевела мошеннику более 1 млн рублей

Жительница г. Якутск стала жертвой дистанционного мошенничества.

Жертвой циничного обмана стала жительница г. Якутск. Схема мошенничества уже известна населению: ранее Министерство внутренних дел республики уже предупреждала общественность о ней, тогда потерпевшей стала жительница г. Алдан.

И так, 19 июля в первый отдел полиции МУ МВД России «Якутское» обратилась 66-летняя горожанка. С ее слов стало известно, что женщина в течение многих лет пыталась излечить своего мужа от алкоголизма. Для этого она заказывала через интернет-сайт лекарственный препарат.

Во второй половине мая к ней на телефон поступил звонок от неизвестного номера.

Приятный мужской голос на том конце провода сообщил о том, что является должностным лицом одного из надзорных органов. Псевдо-сотрудник заявил, что уполномочен соблюсти права потребителей. Орган, который он представляет, занимается выплатой компенсаций за моральный вред, нанесенный организацией, распространявшей через сеть недейственные и более того вредные так называемые биологически активные добавки. Сумма компенсации была озвучена более чем существенная – около 5 миллионов рублей.

Для начала злоумышленник попросил перевести пенсионерку 1% от стоимости компенсации, якобы обязательный взнос.

Затем аппетиты мошенника стали возрастать по мере осуществления денежных переводов потерпевшей стороной этого события: то необходимо было перечислить страховые взносы, то обязательно нужна была сумма для транзакции, а то и для постановки подписей должностных лиц, от которых якобы зависит выплата.

Женщина попала под манипуляции мошенника – она начала переводить все необходимые суммы. К 18 июля эта сумма составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Установлено, что она переводила деньги через магазины различных операторов сотовой связи.

Когда сумма ее переводов стала непосильной для нее, ведь она брала кредиты для их осуществления, пенсионерка позвонила в надзорный орган и осознала, что стала жертвой обмана.

Этой ситуации ей можно было избежать, если бы она обратилась к своим знакомым и родственникам за советом. Кто-либо из них, следящий за событиями, описываемыми в средствах массовой информации, предупредил бы пожилого человека от необдуманных поступков. Установлено, что о предпринимаемых ею действиях она не рассказывала никому – даже своей дочери.

По данному факту ведется процессуальная проверка.

МВД по Республике Саха (Якутия) в очередной раз призывает население республики не совершать сомнительные финансовые операции под влиянием незнакомых вам людей.

Еще раз напоминаем вам, что подобного рода информация не должна служить поводом для высмеивания жертв мошенничеств. Они предназначены для предостережения. Помните, что участь этого пожилого человека может настигнуть каждого, кто не откроет для себя важной истины – не верить проходимцам! Статистика показывает, что возраст потерпевших и их социальный статус не имеют главенствующего значения. Среди них и молодые и пожилые, бизнесмены и пенсионеры.

Будьте бдительны!