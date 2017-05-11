Пени на 600 тысяч рублей удержат с амгинского алиментщика

По требованию прокуратуры Амгинского района суд принял решение о взыскании с неплательщиков алиментов неустойку в размере более 600 тыс. рублей

Прокуратура Амгинского района провела проверку соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.

В соответствии с ч. 2 ст. 115 Семейного кодекса Российской Федерации при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, он обязан уплатить получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Неуплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей, а также невыплата неустойки нарушает право ребенка, предусмотренное частью 1 статьи 60 Семейного кодекса РФ, на получение содержания от своих родителей.

В целях защиты прав несовершеннолетних прокуратура района направила в суд исковые заявления о взыскании в пользу их законных представителей неустойки от суммы невыплаченных алиментов на общую сумму более 600000 рублей.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены полностью. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.