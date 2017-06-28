Педофил предстанет перед судом

Житель города Якутска предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетней падчерицы.

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего ранее судимого жителя г. Якутска в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием установлено, что в период с ноября 2012 по сентябрь 2016 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, пользуясь отсутствием дома своей супруги, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы.

На момент первого выявленного эпизода преступной деятельности обвиняемого девочке было 9 лет.

Устав от регулярных притязаний, девочка рассказала матери о произошедшем. Женщина обратилась в правоохранительные органы, и злоумышленник был задержан, а в последующем заключен под стражу.

Следователи установили, что злоумышленник использовал разные приемы для подавления воли девочки к сопротивлению – угрожал тем, что предаст свои действия огласке, чем испортит ей жизнь, обещал навсегда уехать из города после очередного факта сексуального насилия.

Совершенные преступления вызвали у школьницы психическое расстройство, вследствие чего для оказания необходимой помощи к работе по реабилитации потерпевшей были привлечены медики и психологи.

В отношении обвиняемого в ходе предварительного расследования была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой у обвиняемого выявлено расстройство сексуального характера в виде гетеросексуальной педофилии.

Свою вину в совершенных преступлениях он признал частично, пояснив, что девочка не сопротивлялась его посягательствам.

Несмотря на доводы обвиняемого и его защитника, следствием собрано достаточное количество доказательств насильственного характера его действий.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.