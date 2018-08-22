Педагоги Якутии собрались на традиционное августовское совещание

Сегодня, 22 августа 2018 года, начало свою работу традиционное августовское совещание работников образования Республики Саха (Якутия).

В этом году августовское совещание посвящено вопросам модернизации образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года за №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Тема августовского совещания работников образования и науки республики — «Новое образование Якутии».

В мероприятии приняли участие статс-секретарь-заместитель министра просвещения Российской Федерации Павел Зенькович, ВРИО Главы РС(Я) Айсен Николаев, первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев.

В зале республики Дома Правительства №1 ровно в 10.00 часов утра началось совещание с прямого выступления временно исполняющего обязанности Главы Республики Айсена Сергеевича Николаева с трансляцией на канале НВК «Саха» по всей республике.

В своем выступлении Айсен Сергеевич Николаев поделился видением развития образования и науки в республике. В совещании приняли участие педагоги, представители науки и культуры, бизнеса, органы государственной и муниципальной власти.

В актовом зале Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II в режиме он-лайн присутствовали более 80 участников: сотрудники института и слушатели курсов.