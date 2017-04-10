Педагоги Якутии отметили 100-летие со дня рождения Виктора Афанасьева (Алданского)

Виктор Федорович Афанасьев — первый доктор педагогических наук, профессор, поэта-сатирик, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), известный педагог, полный кавалер педагогической медали имени К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, Отличник народного образования РФ, член Союза писателей РФ, Почетный член Педагогического общества РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Алтая, Почетный гражданин Дюпсинского наслега Усть-Алданского улуса.

7 апреля, в рамках ежегодного традиционного конкурса профессионального мастерства «Учитель года РС(Я)-2017», Министерство образования и науки РС (Я), АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II», МУ «Управление образования МР «Усть-Алданский улус (район)» провели республиканскую научно-практическую конференцию памяти Виктора Федоровича Афанасьева-Алданского «Методическое сопровождение профессионального роста педагогов: история и преемственность».

Цель конференции: активизация научно-исследовательской деятельности, выявление и распространение передового опыта руководителей и педагогов образовательных организаций республики, изучение и распространение опыта известного педагога В.Ф.Афанасьева-Алданского.

В Конференции приняли участие руководители и педагоги образовательных

организаций, специалисты муниципальных органов управления образования, сотрудники научно-образовательных учреждений.

На пленарном заседании с приветственной речью к присутствующим обратилась Алексеева Г.И., д.п.н., директор ИРОиПК.

Бачаева Надежда Викторовна, дочь Виктора Федоровича Афанасьева – Алданского, учитель математики высшей категории, Почетный работник ОО РФ, Отличник образования РС (Я), обладатель Гранта «Лучший учитель Столицы», эксперт ЕГЭ, которая поделилась воспоминаниями об отце.

Бубякин Игорь Витальевич, племянник Виктора Федоровича Афанасьева ( Алданского), кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры и геометрии ИМИ СВФУ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Ушницкая Варвара Васильевна, директор Чериктяйской средней школы, Почетный работник общего образования РФ, отличник образования РС (Я).

Ан-Чауечи Людмила Николаевна, зам директора по ВР МБОУ «Онерская СОШ» выступила по теме «Виктор Федорович Афанасьев-Алданскаай оҕону иитиигэ этнопедагогическай көрүүлэрэ – аныгы оскуола үлэтигэр».

Далее работа далее шла по трем секциям:

«Управление качеством образования»;

“Современные формы и методы работы учителя”;

«Образовательные технологии».

1.Секция «Управление качеством образования». Были представлены 17 докладов из 8 муниципальных образований республики: Верхоянского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского, Хангаласского улусов, гг. Нерюнгри и Якутск

Победители:

Черняк Раиса Сергеевна, Козлова Надежда Михайловна, зам директора МБОУ «Покровская СОШ №4»: «Эффективность внедрения электронного документооборота в школе посредством внедрения АИС «Сетевой город. Образование». Слепцова Надежда Гаврильевна, директор МБОУ «Намская НОШ»: «Дорожная карта как инструмент управления внедрением инклюзивного образования в сельской школе». 1)Брызгалова Татьяна Анатольевна, зам.дир. по ВР МБОУ «Табагинская СОШ имени Р.А. Бурнашова»: «Из опыта работы МО педагогов ДО и мастеров производственного обучения».

2)Арсеньев Василий Александрович, учитель физики и информатики МАОУ «СОШ № 23» ГО «Г. Якутск»: «Информационная инфраструктура образовательного учреждения как средство развития ИКТ- компетентности педагога».

Эксперты:

Егоров Алексей Александрович, учитель математики МБНОУ Октемский НОЦ Хангаласского улуса, победитель республиканского конкурса «Учитель года – 2013»

Ершова Н.В., к.п.н., зав кафедрой управления, педагогики и психологии,

Игнатьева Мария Семеновна, зав.методическим отделом МУО Намского улуса

2.На секции «Современные формы и методы работы учителя» приняло участие 25 докладчиков. Из них:

1-е место присвоено докладу «Эффективные методы активизации познавательной деятельности на уроках биологии» учителя биологии МБОУ «Мюрюнская СОШ» Усть-Алданского улуса Румянцевой Ульяне Николаевне.

Дипломом 2 степени награждена Антипина Анна Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Амгинская СОШ» Амгинского улуса, за доклад «Организация работы по развитию устной связной речи младших школьников».

Дипломом 3 степени отмечен доклад «Приемы создания письменного монологического высказывания на основе исходного текста» учителя русского языка и литературы МБОУ «Среднеколымская улусная гимназия» Среднеколымского улуса Третьяковой Валентины Алексеевны.

3.На секции «Образовательные технологии» было выслушано 22 доклада, подготовленные педагогами образовательных организаций из 11 улусов республики. Экспертная комиссия в составе: Слепцовой С.Д., зам. зав. кафедрой управления, Колесовой М. Н., начальника отдела содержания общего образования Управления образования Горного улуса и Ушканова Ф.Ф., учителя английского языка МБОУ «Малыкайская СОШ им.М.В. Мегежекского» МР «Нюрбинский улус», абсолютного победителяреспубликанского конкурса «Учитель года-2012» и участника Всероссийского конкурса «Учитель года-2013» заслушала и оценила работы, которые отразили не только авторскую образовательную технологию, применяемую учителями предметниками, но и систему работы с педагогами по повышению квалификации. Эксперты единогласно выделили лучшие доклады:

1 место было присуждено Борисейко О.М., учителю истории МБОУ Нижне-Бестяхская СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов «Развитие функциональной грамотности: ситуационные задачи».

2 место занял Петров Н.Н., учитель информатики МБОУ «Нюрбинский технический лицей» с докладом «Использование потенциала творчески работающих учителей в профессиональном развитии учителей муниципального района».

3 место заслуженно получила Мансурова Айна Азаматовна, учитель английского языка МБОУ «Усть-Нерская гимназия» за доклад «Кооперативное обучение как эффективная технология формирования компетентности школьников».

В целом, хотелось бы отметить, что все темы, представленные на секции «Образовательные технологии» были очень интересные. Надеемся, что для остальных участников конференция станет стимулом для продолжения исследовательской, рационализаторской, инновационной и проектной деятельности.

По итогам работы были выступления руководителей секции.

Наследие В.Ф. Афанасьева – это исследования по этнопедагогике, истории образования и просвещения республики, а также его ученики и последователи, воспитанные им в классических традициях служения педагогической профессии.

Сегодня в галерее выдающихся ученых-педагогов Республики Саха (Якутия) золотыми буквами вписано имя Виктора Федоровича Афанасьева — ученого, этнопедагога, поэт-сатирика.