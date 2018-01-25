Педагоги Якутии обсудили безопасность детей на дорогах

Основным вопросом на семинар-совещании педагогических работников республики стала Количество детей, погибших и травмированных в результате дорожно – транспортных происшествий, к сожалению, с каждым годом увеличивается. Так, в прошлом году на дорогах Республики с участием несовершеннолетних зарегистрировано 160 автопроисшествий, в которых 10 детей погибли и 183 получили травмы различной степени тяжести.

В целях снижения уровня детского дорожно – транспортного травматизма, а так же повышения качества обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах на базе Института развития образования и повышения квалификации сотрудники Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) приняли участие в семинар – совещании руководителей районных органов образования по актуальным вопросам обеспечения комплексной безопасности в сфере образования.

В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД были доведены требования законодательства в части осуществления организованной перевозки групп детей автобусами, даны рекомендации о необходимости проведения педагогами ежедневных «пятиминуток безопасности дорожного движения» на последних уроках и контроль педагогическими коллективами и родительскими комитетами за ношением детьми световозвращающих элементов.

Обеспечение безопасности детей на дороге — это комплексная работа, в которую, прежде всего, должны быть вовлечены родители и педагоги. Безопасное поведение должно стать привычкой каждого человека с детства.