Педагоги республики пройдут курсы повышения квалификации

В рамках Августовского совещания работников образовательных организаций Республики Саха (Якутия) АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» имени С.Н.Донского-II (дир.Г.И.Алексеева, д.п.н.) организует и проводит цикл мероприятий: проблемные и фундаментальные курсы повышения квалификации, семинары для учителей-предметников, индивидуальные и групповые консультации для педагогов различных категорий.

Курсы повышения квалификации «Английский для всех», «Развитие языковой одаренности детей в полилингвальной среде», «Цифровые образовательные ресурсы в педагогической деятельности» предназначены для широкого круга педработников: учителей-предметников, воспитателей детских садов, филологов, педагогов дополнительного образования.

Выездные курсы «Обучение русскому языку в дошкольных организациях» Кафедры русского и родного языков ИРОиПК проходят в Усть-Алданском улусе. «Современные социально-педагогические, психологические и ювенальные направления деятельности педагога в соответствии с Профстандартом педагога», «Внутришкольная система оценки качества образования» предназначены для руководителей образовательных организаций. Математики собрались на курсы «Мониторинг результатов ОГЭ и ЕГЭ по математике».

Наряду с этим, 28 августа, АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» (г.Москва), занимающийся изучением современных вопросов государственной образовательной политики и мониторингом реализации образовательных программ на уровне субъектов РФ по направлениям инновационной деятельности проведет семинар, где будут рассматриваться вопросы проектирования эффективных региональных моделей управления образовательными организациями, организационно-содержательные условия их реализации.

Также с 27 августа по приглашению состоятся выезды ряда сотрудников института для участия на августовских совещаниях по улусам: в частности, в Мегино-Кангаласский, Горный улусы. Кроме того, будет проведен десант специалистов института в городские школы с мастер-классами и лекциями.