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24 августа 2018, 16:38
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Педагоги республики пройдут курсы повышения квалификации

В рамках Августовского совещания работников образовательных организаций Республики Саха (Якутия) АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» имени С.Н.Донского-II  (дир.Г.И.Алексеева, д.п.н.) организует и проводит цикл мероприятий: проблемные и фундаментальные курсы повышения квалификации, семинары для учителей-предметников, индивидуальные и групповые консультации для педагогов различных категорий. 

Курсы повышения квалификации «Английский для всех», «Развитие языковой одаренности детей в полилингвальной среде», «Цифровые образовательные ресурсы в педагогической деятельности» предназначены для широкого круга педработников: учителей-предметников, воспитателей детских садов, филологов, педагогов дополнительного образования. 

Выездные курсы «Обучение русскому языку в дошкольных организациях» Кафедры русского и родного языков ИРОиПК проходят в Усть-Алданском улусе. «Современные социально-педагогические, психологические и ювенальные направления деятельности педагога в соответствии с  Профстандартом педагога», «Внутришкольная система оценки качества образования» предназначены для руководителей образовательных организаций.  Математики собрались на курсы «Мониторинг результатов ОГЭ и ЕГЭ по математике».

Наряду с этим, 28 августа, АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» (г.Москва),  занимающийся изучением современных вопросов государственной образовательной политики и  мониторингом реализации образовательных программ на уровне субъектов РФ по направлениям инновационной деятельности проведет семинар, где будут рассматриваться вопросы проектирования эффективных региональных моделей управления образовательными организациями, организационно-содержательные условия их реализации. 

Также с 27 августа по приглашению состоятся выезды ряда сотрудников института для участия на августовских совещаниях по улусам: в частности, в Мегино-Кангаласский, Горный улусы. Кроме того, будет проведен десант специалистов института в городские школы с мастер-классами и лекциями. 

Источник: Отдел по связям с общественностью ИРОиПК
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