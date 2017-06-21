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21 июня 2017, 12:50
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Педагоги республики на Х-м Международном летнем институте

Вчера, 20 июня 2017 года, во Дворце детского творчества ГО «город Якутск» состоялось торжественное открытие X-го Международного летнего института педагогической общественности РС(Я) по теме «Реализация концепций предметных областей как ключевой ресурс повышения качества образования».

Опыт проведения Летнего института за 10 лет показал, что данный проект способствует развитию партнерских связей на региональном и федеральном уровнях, поддержке социально-культурных и образовательных инициатив, проектов управления системой повышения профессионального уровня педагогов и руководителей образовательных организаций.

На открытую образовательную площадку ИРОиПК для диалога с ведущими учеными, специалистами образования России и нашей республики съехались ученые с мировым именем, педагоги, методисты предметных областей, авторы учебников из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска и других центральных городов нашей страны: Сергей Павлович Калашников, директор Дирекции общего образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Ирина Александровна Баскевич, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года-2012», заместитель директора МАОУ «СОШ № 7 с углублённым изучением английского языка» (г. Пермь), Ирина Владимировна Прищепова, доцент кафедры логопедии Института Дефектологического Образования и Реабилитации РГПУ им. А.И. Герцена, Аркадий Григорьевич Мерзляк, автор УМК по математике, Михаил Семенович Якир, автор УМК по математике, Олег Николаевич Бойцов, методист по русскому языку и литературе, Елена Николаевна Долгих, ведущий методист по физике, автор учебников, Ольга Витальевна Гвинджилия, учитель высшей категории, лауреат Государственной премии Правительства г. Москвы, Ольга Андреевна Суворова, Региональный директор Издательства «Просвещение», Кирилл Михайлович Юшков, руководитель Центра гуманитарного образования Издательства «Просвещение», Наталья Петровна Тюрина, Наталья Васильевна Сафонова, Надежда Александровна Мещанкина, Елена Владимировна Синдрякова – ведущие методисты Издательства «Просвещение», Анна Анатольевна Сидоренко, учитель-тьютор высшей категории, апробатор УМК «Сферы» Издательства «Просвещение», Наталья Васильевна Стеллиферовская, региональный директор и Наталья Мункуевна Доржиева, методист, из издательства «Дрофа».

В рамках Летнего института проводится ряд мероприятий:

— первый республиканский конкурс команд методистов муниципальных районов «Методическая служба года»;

— научно-практическая конференция, посвященная 110-летию со дня рождения народного писателя Якутии В.М. Новикова-Күннүк Уурастыырап;

— семинар «Роль методиста в повышении качества начального образования»;

— панельные дискуссии, круглые столы, встречи по различным актуальным проблемам;

— фундаментальные и проблемные курсы повышения квалификации, стажировки для педагогов республики.

Замечательной традицией стало открытие Летнего института публичными лекциями ведущих ученых и лучших учителей Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Галина Ивановна Алексеева, директор Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II, доктор педагогических наук, открывая Летний институт, подчеркнула, что «качество образования во многом зависит от учителя, от того, насколько он владеет своим предметом, от методики и технологий преподавания. Поэтому на площадках Летнего института должны быть обсуждены содержание предметных областей, то, чему и как обучить детей в условиях современного открытого образования».

На примере системы образования Финляндии, доктор педагогики Хельсинского университета Екатерина Юрьевна Протасова, рассказала об актуальной проблеме билингвального образования детей, об его успешных результатах, о необходимости перехода на новый формат обучения современных детей, продиктованный временем.

На пленарной части также заслушаны интересные нестандартные выступления Ирины Александровны Баскевич, Сергея Павловича Калашникова, руководителя Дирекции общего образования Высшей школы экономики,                        Николая Иннокентьевича Бугаева, I-го заместителя директора ИРОиПК, кандидата филологических наук, Василия Ильича Лазарева, учителя математики и информатики Солянской СОШ Олекминского района, абсолютного победителя конкурса «Учитель года-2016».

Сегодня Летний институт — масштабное событие, крупное образовательное мероприятие, где сообща строятся идеи и планы, помогающие развивать общую систему образования.

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Источник: Отдел по связям с общественностью ИРОиПК.
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