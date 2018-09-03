Педагоги обсудили социально-экономическое развитие Мегино-Кангаласского улуса

29 августа 2018 года в с.Майя состоялось традиционное Августовское совещание работников образования и представителей общественности улуса.

292 участника совещания: педагоги, главы муниципальных образований, учащиеся обсудили тему: «Образовательная поддержка социально-экономического развития улуса и региона».

Выбор темы особенно актуален на сегодняшний день в связи с перспективами развития улуса как транспортно-логистического центра республики и Дальнего Востока.

«Экономический успех всё больше определяется развитием интеллектуальных, творческих отраслей. Сегодня мы формируем новую экономику Якутии, способную кардинальным образом улучшить качество жизни в республике. Образование надо рассматривать как один из ключевых инвестиционных сегментов, определяющих рост экономики, а, значит, качество жизни людей, и позитивные перемены в сфере образования – как главное условие развития человеческого капитала» — говорил на Августовском совещании работников системы образования и науки Республики Саха (Якутия) временно исполняющий обязанности Главы РС(Я) Айсен Сергеевич Николаев.

С докладом о задачах системы образования Мегино-Кангаласского улуса в контексте Указа Президента РФ В.В.Путина №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Августовского послания А.С.Николаева выступила начальник МКУ «Мегино- Кангаласское районное управление образования» И.В.Черкашина. В обсуждении доклада приняли участие депутат Государственного собрания Ил Тумэн Ю.П.Баишев, первый заместитель директора АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II», к.филол.н. Н.И.Бугаев, первый заместитель Главы МР «Мегино- Кангаласский улус» В.В.Птицын, председатель районного совета депутатов А.М.Находкин, председатель УТО профсоюза работников образования С.А.Андреев и др.

В образовательных салонах «Политехнизация образования», «Дуальное образование и профессиональная ориентация», «Детское предпринимательство и школьный бизнес-инкубатор», «Цифровизация образования», «Сохранение и развитие села» были показаны лучшие практики образовательных организаций улуса, организована экспертная дискуссионная площадка.

Педагоги улуса имели возможность посетить обучающий семинар старшего преподавателя ИРОиПК Федотовой Н.В. «Новые информационные технологии в образовании», практический тренинг бизнес-тренера ЦИРО Посельского С.С. «Секреты продаж продукции школьного бизнес-инкубатора». Также были организованы выставки, презентации, мастер-классы лидеров цифрового развития: Технопарк «Якутия», ООО «Бунтар», ЦПО «Статус», Фирмы «Smart Education» («Умное образование»), ООО ЦЗИ «Север», ООО «Аватек».

Отрадно, что учащиеся МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2» поделились впечатлениями на темы «Международные интеллектуальные игры как результат интеграции политехнического и полилингвального образования» и «Политехническая лаборатория по нанотехнологиям по программе «Большие вызовы» во Всероссийском лагере «Сириус» г.Сочи.

В работе салонов в качестве докладчиков, экспертов выступили Бугаев Н.И., Адамов Гаврил Иннокентьевич, старший преподаватель кафедры воспитания и дополнительного образования АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК, Черосов М.М., зав. лабораторией популяционной ботаники ИБПК СО РАН, исполнительный секретарь Совета программы «Шаг в будущее» РФ по РС (Я), руководитель научного семинара кафедры экологии ИЕН СВФУ, д.б.н.,Оконешникова А.В., доцент кафедры начального образования СВФУ, Пермикина Надежда Августовна, методист РРЦ «Юные якутяне».

Педагогическая общественность улуса ждет принятия Национального проекта «Образование» и Указа Главы РС (Я) по вопросам образования. После принятия данных документов образование улуса разработает и примет муниципальный «План мероприятий (дорожной карты) в сфере образования».