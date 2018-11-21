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21 ноября 2018, 14:00
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Педагог-новатор Центра «Сосновый бор»

«Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок», — сказал когда-то замечательный педагог В.А. Сухомлинский.

В Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» помогают детям в обретении этого самого мастерства наши педагоги дополнительного образования. Ежедневно они учат их реализовывать интересные, оригинальные, современные, креативные идеи. Дают шанс ребенку раскрыться в новом для него амплуа, мотивируют его к овладению новыми навыками.И большую роль в формировании интереса к занятиям, творчеству играет роль личности педагога, его особый талант, творческий потенциал и трудолюбие.

Сегодня мы хотели бы рассказать об одном из талантливых молодых педагогов, работающих в Центре «Сосновый бор», — Сыромятникове Александре Константиновиче, педагоге дополнительного образования по образовательной робототехнике. Вот как он характеризует свою деятельность;

— «Как it специалист, я постоянно стремлюсь внедрять инновации в различные сферы жизни человека, а как педагог стараюсь привить это качество подрастающему поколению Республики Саха (Якутия)».

Помимо преподавания, Александр успешно занимается научной деятельностью, как специалист интересуется всеми инновационными IT направлениями, участвует во всех Хакатонах, которые проводятся в республике, успешно принимает участие в различных конкурсах республиканского, всероссийского и международного уровней.

Так, неоднократно он становился дипломантом и лауреатом I и II степеней на Всероссийском конкурсе проектных работ «СОЗИДАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО», Всероссийской конференции «Научный потенциал XXI», XIII студенческой конференции “Молодежь. Наука. Творчество – 2017», принял участие в конкурсе WorldSkillsRussia в компетенции «Мобильные роботы» в городе Казань, в международной конференции по Кибербезопасности «SkolkovoCyberDay 2017».

При работе с детьми, важно педагогу не только обучать современным технологиям, но и самому быть изобретателем. Александр является автором и соавтором различных старт-ап проектов интернет-сервисов, разработка которых способствовала улучшению жизни людей при современном информационном потоке, позволяющих находить и сохранять информацию, взаимодействуя между собой при помощи современных методов. Некоторые проекты,какинтеллектуальная собственность, имеют патент.

Приводим вашему вниманию некоторые из них:

— интернет-сервис с печатной продукцией «АЙМАХ БИЧИК» для записи и хранения семейной истории;

— интернет-сервис с мобильным приложением «yeducation» для поиска информации всех образовательных учреждений России и их конкурсы, олимпиады, курсы, мероприятия.

— проект общественной организации «Киберотряд» по поиску противоправного контента в сети интернет, а также пропаганда информационной грамотности в сотрудничестве с правоохранительными органами.

— интернет-сервис организации отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (Якутия) саха-отдых-детей.рф

— кроссплатформенный сервис для организации работы групп людей с использованием математической модели, самообучаемой искусственной нейронной сети «GRASP».

По итогам достижений имя Александра Сыромятникова, как молодого инноватора и it-специалиста, внесено в специальное печатное издание «Ими гордится Россия» (2012-2013 уч. год) в части 3 «Научный потенциал –XXI» (стр.164), за высокие результаты в конкурсах программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».

Направление IT развивается стремительно, информационные технологии проникли почти во все сферы нашей жизни. Мир находится в таком состоянии, что спрос на IT-специалистов намного больше количества предложений. Если сегодня в какой-то сфере программист не нужен, завтра эта сфера уже не сможет без него существовать. И готовить специалистов в этой области, способных бросить вызов новому времени, необходимо с раннего детства. Любопытному и творческому ребенку нужно в интересной форме прививать основы компьютерных навыков. И проводником в этом интересном мире технологий, который самые сложные вещи донесет простым языком, служит педагог. Просим Вас поддержать нашего коллегу и проголосовать за него в номинации «Новатор» республиканской премии «Гордость Якутии». Голосование проходит на портале ЯСИА, пройти для голосования можно по ссылке внизу.

http://golos.ysia.ru/?page_id=33&photo_id=141

Источник: Статью подготовила Ксения Щелканова.
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