Паводок: жители 10 улусов должны готовиться к худшему

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 10.00 (якт) 25 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Жиганск Жиганского района, уровень воды составляет 540 см, при критическом 1430, густой ледоход. Верхняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Сангары, уровень воды составляет 908 см, при критическом 1150 см, средний ледоход.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Хатырык – Хомо района, уровень воды составляет 825 см, при критическом 1060 см, густой ледоход. Верхняя кромка – в н.п. Вилюйск, уровень воды составляет 810 см, при критическом 1050 см, средний ледоход.

У гидропоста Промышленный Кобяйского района уровень воды составляет 1633 см, наблюдаются подвижки льда, разводья.

На реке Яна нижняя кромка наблюдается в 10 км выше н.п. Сайды Верхоянского района. Уровень воды у н.п. Сайды составляет 681 см, при критическом 1190 см, разводья. Верхняя кромка – на 80 км выше н.п. Сайды, редкий ледоход.

У н.п. Усть – Куйга Усть-Янского района наблюдаются подвижка льда, разводья, уровень воды составляет 624 см, при критическом 1200 см.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается на границе Среднеколымского и Нижнеколымского районов, густой ледоход. Верхняя кромка наблюдается в 80 км ниже н.п. Среднеколымск, редкий ледоход. У н.п. Среднеколымск уровень воды составляет 1086 см, при критическом 1200 см, редкий ледоход.

У н.п. Колымское Нижнеколымского района уровень воды составляет 776 см, при критическом 1010 см, подвижки льда.

У н.п. Черский Нижнеколымского района наблюдаются подвижки льда, уровень воды составляет 409 см, при критическом 600 см.

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Усть – Мома (Хонуу) Момского района, уровень воды составляет 322 см, при критическом 600 см, редкий ледоход. Верхняя кромка – на границе Оймяконского и Момского районов, густой ледоход.

По состоянию на 10.00 (якт.) 25.05.2017 года в н.п. Березовка Среднеколымского района в результате повышения уровня воды остаются подтопленными 34 жилых дома, а также 7 социально-значимых объектов.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского, Верхнеколымского районов и городского округа «Город Якутск» работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Нижнеколымского, Момского, Среднеколымского, Абыйского, Вилюйского, Кобяйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Усть-Янского, Жиганского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.