Паводок 2018: в Якутии подтоплено 2 села

Пока одна часть Якутии объята лесными пожарами, то другая страдает от избытка воды, на севере Республики в разгаре весенний паводок. В селах Сватай и Аргахтах Среднеколымского района остаются подтопленные территории, ну а там где вода отступила полным ходом идут аварийно — восстановительные работы в которых участвуют спасатели ГКУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)».

Стоит напомнить в прошлом году ситуация с паводком была критической и в зиму северные районы ушли с подтопленными территориями, сейчас ситуация напоминает прошлогодний сценарий, но с одной оговоркой. Теперь учитывая последствия наводнения, люди заранее подготовились. По автозимникам завезены необходимые продукты, стройматериалы, топливо.

Спасатели как и в прошлом году находятся на передовой, эвакуация с подтопленных подворий, оказание всесторонней помощи населению, профилактическая и психологическая работа. Из подтопленного с. Аргахтах поделился информацией спасатель аэромобильного отряда Службы спасения Якутии Серафим Гуляев: Работы у нас хватает совместно с администрацией муниципального образования, инспекторами ГИМС, пожарными помогаем местным жителям, где вещи поднять на более высокое место, где детей, стариков перевезти на сухие места, 7 июля был организован вывоз детей в летние лагеря по маршруту: с.Сватай – г.Среднеколымск – г.Якутск, в количестве 42 ребенка. Сейчас помогаем в полной мере восстанавливать инфраструктуру поселка, в общем без работы не сидим.