Паводок 2018: Среднеколымск готовится к повышению уровня воды

Паводковая обстановка на территории Якутии на 08.00ч. 27 мая

На сегодня в противопаводковых работах задействовано 15 оперативных групп в составе 62 человек, 14 единиц техники. Ведется мониторинг паводковой обстановки в бассейне реки Колыма в Среднеколымском районе. В городе Среднеколымск в готовности к применению размещен вертолет Ми-8 МЧС России

На реке Лена подтопленных населенных пунктов нет. Активная фаза ледохода проходит по территории Жиганского района. Уровень воды у Жиганска составляет 1457 см, при критическом 1430 см. Протяженность ледохода составляет 135 км, продвижение за сутки — 35 км.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит на территории Среднеколымского района.

Уровень воды у г. Среднеколымск составляет 1312 см при критической отметке в 1200см. Не исключается дальнейшее повышение уровня воды.

У поселка Зырянка уровень воды составляет 836 см при критическом 770 см. В результате прохождения волны в верховьях реки Колыма наблюдается выход воды на пойму.

На реке Ясачная (левый приток реки Колыма) у Верхнеколымска уровень воды составляет 868 см, при критической отметке 880 см.

На реке Березовка (правый приток р.Колыма). Нижняя кромка ледохода вышла в устье, верхняя кромка находится в 100 км ниже пос. Березовка. Уровень воды у поселка составляет 1029 см, при критической отметке 1000 см. Ледоход редкий, протяженность около 40 км. Возможно дальнейшее повышение уровней воды у Березовки с подтоплением пониженных участков местности. Мероприятия превентивного характера выполнены, произведено отселение взрослого населения и частичная эвакуация детей. Превентивные мероприятия выполнены в полном объеме.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит на территории Верхоянского района. Уровни воды ниже критических отметок, протяженность ледохода составляет 126 км. продвижение за сутки – 126 км.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит на территории Оймяконского и Момского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается на границе Момского и Абыйского районов. Уровни воды ниже критических значений, наблюдается густой ледоход.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже села Оленек, уровень воды составляет 1053 см, при критических 1150 см. Наблюдается густой ледоход, протяженность — 468 км, продвижение за сутки — 50 км.