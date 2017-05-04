Паводок-2017: Вскрылась Амга, на Алдане подвижки льда

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 18.00 (якт) 4 мая 2017 года

На реке Лена кромка ледохода наблюдается у н.п. Витим Ленского района (до г. Ленск 211 км, до устья 2876 км), уровень воды составляет 450 см, при критическом 950 см.

Ниже по течению, у н.п. Пеледуй — подвижка льда. Уровень воды составляет 337 см, при критическом 1200 см.

На реке Алдан в верхнем и среднем течении реки отмечается подъем уровней воды, наблюдаются закраины, вода на льду, лед подняло. У н.п. Томмот наблюдается местная подвижка льда.

На реке Амга осуществилось вскрытие реки в районе н.п. Амга Амгинского района, протяженность ледохода 200 км. У н.п. Амга уровень воды составляет 690 см, при критическом 925 см.

На реке Вилюй ледоходных явлений нет. На всем протяжении реки продолжается подъем уровней воды, местами закраины.

На реках: Лена, Алдан, Вилюй, Амга наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. На северных реках: Колыма, Индигирка и Яна — ледостав.

На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Ленского, Алданского, Амгинского и Чурапчинского районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Ленского, Амгинского, Чурапчинского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.