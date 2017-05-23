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23 мая 2017, 21:54
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Паводок – 2017: В селе Березовка подтоплены котельная и дизельная электростанция

Паводок в селе Березовка Среднеколымского улуса угрожает жизнеобеспечивающим объектам. Уже сегодня там подтоплены котельная №1 ГУП «ЖКХ РС (Я)» и дизельная электростанция. Тем не менее, коммунальщики продолжают противостоять силе стихии.

Сотрудники Среднеколымского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» были полностью готовы к возможным последствиям паводка. Заранее был разработан план действий на тот случай, если река выйдет из берегов, — поделился заместитель начальника Департамента оперативного управления ГУП «ЖКХ РС (Я)» Егор Аммосов. – Как только уровень воды в реке Березовка начал подниматься, наши работники демонтировали с котельной №1, которая оказалась в районе бедствия, насосы, двигатели, электрооборудование, а затем подняли всё это на возвышенное сухое место. Основания самих котлов сегодня стоят в воде, но это не так критично – их работу можно восстановить после тщательной просушки. Подтоплено 400 метров теплосетей.

Как подчеркнул Егор Аммосов, после паводка котельная будет готова к запуску для просушки домов и восстановительных работ.

До котельной №2, обеспечивающей теплом школу и жилые дома, вода пока не добралась. После отключения электростанции села, которая попала в зону подтопления, в часть поселка электричество подается с дизельной станции котельной №2 ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Все производственные филиалы полностью готовы к безопасному пропуску паводковых вод. Персонал теплоснабжающих объектов работает в режиме повышенной готовности.

 

 

 

 

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Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)».
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