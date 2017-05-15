Паводок–2017: В ближайшие сутки ожидаются подвижки льда на участке Покровск – Табага

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 17.00 (якт) 15 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Синск Хангаласского района, уровень воды ниже рейки, густой ледоход. Верхняя кромка ледохода находится в районе н.п. Ленск Ленского района, уровень воды составляет 694 см, редкий ледоход.

— у г. Олекминск наблюдается густой ледоход, уровень воды составляет 465 см при критическом 1350 см;

— у г. Якутск наблюдаются разводья, уровень воды составляет -1 см при критическом 990 см.

Прогноз ледохода на реке Лена: в ближайшие сутки ожидаются подвижки льда на участке Покровск – Табага.

На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается у гидропоста Верхоянский Перевоз Усть-Алданского района (151 км до устья), уровень воды составляет 918 см при критическом 1300 см, густой ледоход. Верхняя кромка находится у н.п. Усть-Мая Усть-Майского района, уровень воды составляет 710 см, при критическом 1470 см, густой ледоход.

Прогноз вскрытия реки Алдан: 16-17 мая ледоход достигнет устьевой части, с. Батамай Кобяйского района.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Сунтар Сунтарского района, уровень воды составляет 589 см при критическом 1335 см, редкий ледоход. Верхняя кромка — у н.п. Крестях Сунтарского района, уровень воды составил 652 см при критическом 1100 см, наблюдается редкий ледоход.

Прогноз вскрытия реки Вилюй: в ближайшие сутки граница ледохода достигнет территории Нюрбинского района.

На реке Яна на притоке реки Яна, реке Сартанг, наблюдаются подвижки льда, динамика суточного роста уровней воды составила 17-46 см.

Прогноз вскрытия реки Яна: 17-19 мая ожидается вскрытие реки Яна на участке Верхоянск – Батагай.

На реке Колыма 15.05.2017 г. осуществилось вскрытие реки Колыма на территории Магаданской области, на участке Сеймчан – Коркодон.

Прогноз вскрытия реки Колыма: 18-22 мая ожидается вскрытие реки на территории РС(Я), на участке Зырянка – Среднеколымск.

На реке Индигирка преобладает рост уровня воды на 5-25 см за сутки, вода течет поверх льда.

Прогноз вскрытия реки Индигирка: вскрытие реки у гидропоста Усть-Нера ожидается 20.05.17г.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Ленского, Амгинского, Таттинского, Верхнеколымского и Усть-Майского районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Ленского, Олекминского, Таттинского, Усть-Алданского, Томпонского, Усть-Майского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.