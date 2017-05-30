Паводок-2017: В Березовке остаются подтопленными 8 домов

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 11.00 (якт) 30 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Сиктях Булунского района, гидропоста нет, густой ледоход. Верхняя кромка – в 100 км ниже н.п. Жиганск Жиганского района, уровень воды у н.п. Жиганск составляет 915 см при критическом 1430, средний ледоход.

На реке Яна нижняя кромка наблюдается в 10 км ниже г.п. Юбилейная Усть-Янского района уровень воды составляет 1217 см при критическом 1300 см, наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Усть-Куйга, уровень воды составляет 920 см при критическом 1020 см, редкий ледоход.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается в устьевой части, верхняя кромка – в 10 км ниже н.п. Черский Нижнеколымского района, уровень составляет 500 см при критическом 600 см, редкий ледоход.

— у г. Среднеколымск Среднеколымского района уровень воды составил 1115 см при критическом 1200 см, чисто.

— у н.п. Зырянка Верхнеколымского района уровень воды составляет 687 см при критическом 850 см, чисто.

На реке Индигирка нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км выше н.п. Белая Гора Абыйского района, густой ледоход. У н.п. Белая Гора уровни воды составляют 609 см при критическом 1202 см, наблюдаются подвижки льда, разводья. Верхняя кромка – в 20 км ниже н.п. Куберганя Абыйского района, гидропоста нет, наблюдается понижение уровней воды, редкий ледоход.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже н.п. Оленек Оленекского района, уровень воды составляет 614 см при критическом 1137 см, густой ледоход. Верхняя кромка — в 100 км выше н.п. Оленек, наблюдается редкий ледоход.

По состоянию на 11.00 (якт.) 30.05.2017 года в н.п. Березовка Среднеколымского района в результате повышения уровня воды остаются подтопленными 8 жилых домов.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Среднеколымского и Верхнеколымского районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.