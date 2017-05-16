Паводок – 2017: У Покровска густой ледоход

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 10.00 (якт) 16 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Покровск Хангаласского района, уровень воды составляет 556 см, густой ледоход. Верхняя кромка ледохода находится в районе гидропоста Батамай Ленского района, уровень воды ниже рейки, редкий ледоход.

У г. Олекминска наблюдается густой ледоход, уровень воды составляет 467 см, при критическом 1350 см.

У г. Якутска наблюдаются разводья, уровень воды составляет 26 см, при критическом 990 см.

В ближайшие сутки ожидается продвижение ледохода до городского округа «Город Якутск».

На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Дыгдал Усть-Алданского района, уровень воды ниже рейки, при критическом 1005 см, густой ледоход. Верхняя кромка находится у н.п. Усть-Мая Усть — Майского района, уровень воды составляет 773 см, при критическом 1470 см, густой ледоход.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Сунтар Сунтарского района, уровень воды составляет 759 см, при критическом 1335 см, разводья. Верхняя кромка — у н.п. Крестях Сунтарского района, уровень воды составил 802 см, при критическом 1100 см, наблюдается редкий ледоход.

На реке Яна на притоке реки Яна, реке Сартанг, у гидропоста Юнкюр, наблюдается редкий ледоход, уровень воды составляет 160 см, при критическом 475 см.

У н.п. Верхоянск Верхоянского района наблюдаются разводья, уровень воды составляет 413 см, при критическом 1020 см. Согласно прогнозу, 17-19 мая ожидается вскрытие реки Яна на участке Верхоянск – Батагай.

На реке Колыма — накануне осуществилось вскрытие реки на территории Магаданской области, на участке Сеймчан – Коркодон (в 76 км до границы с РС(Я), 145 км до н.п. Зырянка Верхнеколымского района). По прогнозу, 18-22 мая ожидается вскрытие реки на территории РС(Я), на участке Зырянка – Среднеколымск.

На реке Индигирка преобладает рост уровня воды, вода течет поверх льда. Согласно прогнозу, вскрытие реки у гидроста Усть-Нера ожидается 20.05.17г.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Олекминского, Верхнеколымского и Томпонского районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Олекминского, Хангаласского, Таттинского, Усть-Алданского, Томпонского, Усть-Майского районов, Намского, Мегино-Кангаласского, городского округа «Город Якутск» с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.