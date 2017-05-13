Паводок – 2017: у Ленска наблюдаются подвижки льда    

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 13.00 (якт) 13 мая 2017 года

На реке Лена ледоход проходит двумя участками:

нижняя кромка наблюдается у н.п. Хамра Ленского района, уровень воды ниже рейки, при критическом 730 см, густой ледоход. Верхняя кромка – в 20 км ниже н.п. Пеледуй Ленского района, уровень воды составляет 310 см, редкий ледоход.

У г. Ленска наблюдаются подвижки льда, разводья, уровень воды составляет 364 см, при критическом 1760 см.

Нижняя кромка второго участка ледохода наблюдается у н.п. Хоринцы Олекминского района, уровень воды ниже рейки, при критическом 973 см, средний ледоход. Верхняя кромка – у н.п. Солянка Олекминского района, уровень воды составляет 635 см, при критическом 1280 см, средний ледоход.

У г. Олекминска уровень воды составляет 317 см, при критическом 1350 см, разводья.

На реке Алдан ледоход проходит двумя участками: нижняя кромка основного ледохода наблюдается у н.п. Белькачи Усть-Майского района, уровень воды составляет 1155 см, при критическом 2330 см, редкий ледоход. Верхняя кромка – у н.п. Томмот Алданского района, уровень воды составляет 361 см, при критическом 830 см, средний ледоход.

Нижняя кромка второго участка ледохода наблюдается у н.п. Кэскил Томпонского района, уровень воды составляет 545 см, при критическом 815 см, средний ледоход. Верхняя кромка – у н.п. Усть-Мая Усть-Майского района, уровень воды составляет 577 см, при критическом 1300 см, редкий ледоход.

На реке Амга нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка – у н.п Харбалах (Терють) Чурапчинского района.

На реке Вилюй в пределах Сунтарского района наблюдается повышение уровней воды.

На северных реках: Колыма, Индигирка и Яна наблюдается рост уровня воды, отмечаются закраины, вода на льду.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Ленского, Амгинского, Таттинского, Верхнеколымского и Усть-Майского районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Ленского, Олекминского, Таттинского, Усть-Алданского, Томпонского, Усть-Майского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.