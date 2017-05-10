Паводок–2017:  У Ленска наблюдаются подвижки льда, у Олекминска – разводья

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 09.00 (якт) 10 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Крестовский Ленского района, уровень воды составляет 418 см, при критическом 1167 см. Ледоход. Верхняя кромка – в районе н.п. Витим Ленского района, редкий ледоход.

У г. Ленска наблюдаются подвижки льда, разводья, уровень воды составляет 296 см, при критическом 1760 см.

У г. Олекминска — разводья, уровень воды составляет 174 см, при критическом 1350 см.

На реке Алдан наблюдается подъем уровней воды, закраины, вода на льду, лед подняло. В верхнем течении отмечаются подвижки льда и разводья, ниже по течению – закраины, лед подняло.

У н.п. Усть-Мая Усть-Майского района наблюдаются разводья, уровень воды составляет 403 см, при критическом 1300 см.

На территории Усть- Майского и Томпонского районов на участке Эльдикан – Охотский Перевоз наблюдаются подвижки льда.

На реке Амга ледоход на реке Амга проходит двумя участками: нижняя кромка основного ледохода наблюдается в районе н.п. Соморсун (Михайловка) Амгинского района. Уровень воды у н.п. Амга составляет 484 см, при критическом 925 см, наблюдается редкий ледоход. Верхняя кромка – в 10 км ниже гидропоста Буяга, уровни воды составляют 365 см, редкий ледоход.

Нижняя кромка второго участка ледохода наблюдается в районе н.п. Чимнайи Таттинского района, уровень воды составляет 952 см, при критическом 1140 см, средний ледоход. Верхняя кромка – у н.п. Дая-Амга Таттинского района, уровень воды ниже рейки, критический уровень 1200 см.

На реке Вилюй на всем протяжении реки наблюдается подъем уровней воды, местами закраины, вода на льду.

На реках: Лена, Алдан, Вилюй, Амга наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. На северных реках: Колыма, Индигирка и Яна — ледостав.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Ленского, Алданского, Амгинского и Чурапчинского районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Ленского, Амгинского, Чурапчинского, Таттинского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.