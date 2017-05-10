Паводок–2017: У Ленска наблюдается подвижка льда, у Олекминска – разводья  

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 17.00 (якт) 10 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Крестовский Ленского района, уровень воды составляет 434 см, при критическом 1167 см, средний ледоход. Верхняя кромка – в районе н.п. Витим Ленского района, уровень воды составляет 210 см, редкий ледоход.

У г. Ленск наблюдается подвижка льда, разводья, уровень воды составляет 301 см, при критическом 1760 см.

У г. Олекминск — разводья, уровень воды составляет 156 см, при критическом 1350 см.

На реке Алдан в верхнем течении реки, на территории Алданского района отмечаются подвижки льда и разводья. В результате выхода волны вскрытия с реки Мая (правого притока р. Алдан) осуществилось вскрытие реки Алдан в районе н.п. Эльдикан Усть-Майского района. Наблюдается густой ледоход, уровень воды составляет 679 см, при критическом 1515 см. Ниже по течению, на территории Томпонского района на участке Охотский Перевоз — Хандыга, наблюдаются подвижки льда, разводья.

На реке Амга нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Чимнай Таттинского района, уровень воды составляет 957 см, при критическом 1222 см. Средний ледоход. Верхняя кромка – на границе Алданского и Амгинского районов.

На реке Вилюй в верхнем и нижнем течении отмечаются закраины, лед подняло.

На северных реках: Колыма, Индигирка и Яна — ледостав.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Ленского, Алданского, Амгинского и Чурапчинского районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Ленского, Амгинского, Чурапчинского, Таттинского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.