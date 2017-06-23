Паводок-2017: Сотрудник аэропорта утонул, направляясь на работу

Сегодня утром в поселке Белая Гора Абыйского улуса произошла трагедия. По данным SakhaLife, заглох мотор на моторной лодке, на которой работники аэропорта ехали на работу. Дело в том, что аэропорт Белой Горы закрыт с 20 июня. Паводковые воды с Индигирки частично залили летное поле и подъезды к нему. Когда мотор заглох, лодка поплыла по течению. Через некоторое время столкнулась со стоявшей баржей, после чего лодка перевернулась. К счастью, вблизи оказались работники нефтебазы, которые на моторной лодке ехали на работу. Им удалось спасти людей с перевернувшейся лодки, кроме одного… Выражаем соболезнования родным и близким утонувшего работника аэропорта.

Таковы последствия аномального снегопада, выпавшего в октябре прошлого года, когда в Абые намело сугробы до трех метров.

Сегодня в Белую Гору прилетал вертолет для стыковочного рейса. Но второго борта так и не дождались, так как начался ливень, и аэропорт закрыт не только для самолетов, но и для вертолетов, сообщают SakhaLife с места событий.

Источник: Ирина НИКОЛАЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU.