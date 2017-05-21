АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-4
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.16
 63.65
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.05.2017, 21:37
Происшествия
Паводок – 2017: Сложная ситуация сложилась в Среднеколымском районе
21.05.2017, 21:21
Происшествия
У поселка Сангар охотники оказались отрезаны от внешнего мира льдами
21.05.2017, 15:58
Происшествия
Эксклюзив
Срочно! Утаинская школа под угрозой закрытия
21.05.2017, 12:56
Политика
Президент НВК «Саха»: Детские издания на якутском языке нет смысла финансировать
21.05.2017, 12:48
Общество
Прощание с Александром Романовым состоится в ГТОиБ
21.05.2017, 11:41
Желток
Позитив
Фотофакт: Городской заяц вырос!
21.05.2017, 11:18
Политика
Субботние дебаты: Детей необходимо воспитывать на страхе!
21.05.2017, 11:00
Республика
Паводковая обстановка на территории Якутии на 10.00 21 мая
21.05.2017, 10:02
Культура & Образование
Знаменитый датский фотохудожник проехался по российской федеральной автотрассе «Колыма»
21.05.2017, 9:45
Происшествия
В Якутске на ул. Авиаторов сгорело помещение технического назначения
21.05.2017, 8:55
Культура & Образование
Молодые профессионалы Якутии вошли в ТОП-10
21.05.2017, 8:31
Путешествия
Спешите на речные круизы «Две столицы»
21.05.2017, 8:13
Общество
Николин день в 2017 году: дата, приметы, обычаи, традиции
20.05.2017, 23:11
Культура & Образование
Якутская кадетская школа проводила в большую жизнь своих выпускников
20.05.2017, 23:07
Происшествия
У «Мегафона» возникли проблемы со связью
20.05.2017, 20:12
Экономика
Продлеваем срок службы кухни
20.05.2017, 20:06
Общество
Некролог
Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» выражает глубокое соболезнование
20.05.2017, 20:02
Столица
Айсен Николаев и 40 отцов с детишками посадили 50 деревьев в школьном дворе
20.05.2017, 16:19
Общество
Дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит
20.05.2017, 16:17
Столица
Жители Якутска обсудили проект муниципальной программы “Формирование городской среды”
20.05.2017, 15:20
Общество
«Единая Россия»: Светлая память Александру Афанасьевичу Романову
20.05.2017, 15:16
Общество
Россия  отмечает  День  Полярника
20.05.2017, 15:13
Общество
Александр Афанасьевич Романов туһунан үтүө өйдөбүл умнуллуо суоҕа
20.05.2017, 15:10
Столица
В Якутске ребята из школы №13 высадили саженцы для Аллеи выпускников
20.05.2017, 15:10
Общество
Ил Тумэн выражает глубокое соболезнование родным и близким А.А. Романова   
20.05.2017, 14:27
Культура & Образование
«Наш университет_лекции»: Наталья Радченко продолжает тему революции 1917 года в Якутии
20.05.2017, 13:13
Спорт
21 мая в Якутске пройдет открытый турнир по хапсагаю
20.05.2017, 13:05
Культура & Образование
Позитив
Знакомьтесь! Создатель ролика о якутском языке Арсений Клиничев
20.05.2017, 12:49
Общество
Причину смерти народного депутата Александра Романова установят в течение суток
20.05.2017, 12:42
Культура & Образование
Анонс
24 мая открывается выставка-продажа произведений якутских художников
20.05.2017, 12:05
Культура & Образование
Центр помощи семьям «Тэрчи» организовал творческий конкурс «Наша дружная семья»
20.05.2017, 11:53
Республика
Паводковая обстановка в Якутии на 11.00 20 мая
20.05.2017, 10:08
Столица
Якутск: Водоотводные лотки как важнейший элемент дороги
20.05.2017, 10:06
Происшествия
На 11 км Сергеляхского шоссе сгорел частный гараж
20.05.2017, 8:53
Культура & Образование
СВФУ: будущих специалистов IT надо готовить в тесном сотрудничестве с предприятиями
20.05.2017, 8:01
Экология
Ирина Машкова: Сохранность лесного богатства Якутии – в наших руках!
19.05.2017, 23:48
Культура & Образование
В Якутске прошел захватывающий концерт для ветеранов войны
19.05.2017, 22:57
Экология
Депутаты Ил Тумэна взялись за посадки
19.05.2017, 22:22
Культура & Образование
Абитуриент-2017: до начала приема документов от абитуриентов остался ровно месяц
19.05.2017, 21:58
Путешествия
Из стенограммы с В. Путиным по ликвидации последствий паводков и пожаров
19.05.2017, 21:51
Республика
Паводок – 2017: Ледоход дошел до Жатая
19.05.2017, 21:40
Общество
Некролог
Ушел из жизни народный депутат Якутии
19.05.2017, 18:06
Спорт
Анонс
Конные скачки на призы глав улусов
19.05.2017, 18:02
Столица
Александр Саввинов: «Совместными усилиями — за комфортный Якутск»  
19.05.2017, 17:48
Культура & Образование
Положение II Международного фольклорного фестиваля «Зов земли Олонхо»
19.05.2017, 17:36
Происшествия
В техэтаже Якутска обнаружены тела двух неизвестных
19.05.2017, 17:30
Столица
Позитив
В Якутске появилась Аллея дружбы народов Якутии
19.05.2017, 17:23
Столица
В Якутске объявляется конкурс арт-объектов “Парк 20/21”
19.05.2017, 17:08
Культура & Образование
Новое структурное подразделение Театра танца
19.05.2017, 16:56
Республика
Реализация партийного проекта «Городская среда» в Нерюнгри
19.05.2017, 16:51
Экология
АГИКИ присоединился к акции «Всероссийский день посадки леса»
19.05.2017, 16:47
Политика
В Якутске пройдут финальные дебаты участников предварительного голосования «Единой России»
19.05.2017, 16:38
Столица
Горсуд временно приостановил снос пристроя к магазину «Скиф»
19.05.2017, 16:24
Республика
Минприроды Якутии: прохождение ледохода — на особом контроле
19.05.2017, 16:20
Происшествия
По вине пьяного водителя пассажир доставлен в реанимацию
19.05.2017, 15:25
Республика
Энергетики Западных электрических сетей устраняют последствия непогоды
19.05.2017, 15:10
Столица
Окружная спартакиада дошкольников Сайсарского округа
19.05.2017, 15:06
Красота & Здоровье
Детская фтизиатрия: открытие нового кабинета в 202 микрорайоне
19.05.2017, 14:58
Республика
Совет Российской палаты судоходства объявил конкурс «Лучший по профессии»
19.05.2017, 13:57
Культура & Образование
Абитуриент-2017: в СВФУ будут готовить руководителей инновационными процессами
19.05.2017, 12:56
Республика
К 50-летию газификации Якутии: Первый газовый факел зажжен в Якутске!
19.05.2017, 12:17
Происшествия
В Якутии 49 алиментщиков привлечены к уголовной ответственности
19.05.2017, 12:12
Экономика
Желнин: Своевременная оплата – это экономия ваших расходов за счет предотвращения оплаты пени
19.05.2017, 11:59
Культура & Образование
Автодорожный факультет СВФУ поощрил студентов и сотрудников поездкой в Москву и Санкт-Петербург
19.05.2017, 11:38
Культура & Образование
В Минобрнауки Якутии состоялось чествование пионерского и детского движения
19.05.2017, 11:09
Экономика
ЛОРП: Строительство двух барж проекта ROB07 близится к завершению
19.05.2017, 11:04
Общество
 «Дом трудолюбия» для бомжей
19.05.2017, 10:51
Республика
Паводок – 2017: Ледоход дошел до Табаги  
19.05.2017, 10:04
Культура & Образование
Конкурс фотографий – успей поделиться своими яркими моментами!  
19.05.2017, 9:32
Красота & Здоровье
Молодой якутянке с опухолью мозга нужна помощь
19.05.2017, 9:22
Культура & Образование
Высшая школа музыки объявляет набор!
19.05.2017, 9:19
Общество
Владислав Дмитриев: По зову сердца…
Архив новостей
Происшествия
21 мая 2017, 21:37
266

Паводок – 2017: Сложная ситуация сложилась в Среднеколымском районе

21 мая 2017 года активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Среднеколымского и Верхнеколымского районов. В н.п. Березовка Среднеколымского района развернут пункт временного размещения (ПВР) на базе поселковой средней школы, в который заблаговременно отселены 27 человек, у родственников размещены еще 84 человека. Проведена информационно-разъяснительная работа среди населения, попадающего в зону возможного подтопления, и оповещение населения об угрозе подтопления населенного пункта. В населенном пункте работает группа спасателей Якутского поисково-спасательного отряда МЧС России, прибывшая в Березовку днем ранее для оказания помощи населению. В Среднеколымском районе продолжает работать межведомственная оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

21 мая на реке Колыма в местности Лабуя проведены превентивные взрывные работы по недопущению возникновения заторных явлений и ледовая авиаразведка с целью мониторинга паводковой обстановки на реке Колыма.

Данные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности населения н.п. Березовка выполняются в связи с резким подъемом уровня воды на реке Березовка (приток реки Колыма), утром 21 мая уровень составил 1069 см при критической отметке 1000 см. Вода в реке поднялась в результате неготовности реки Колыма, подпора воды и большого увеличения приточности воды в реке Березовке.

Вследствие повышения уровня воды подтоплено 34 дворовых территории с населением 186 человек, из них 59 детей, в том числе 18 жилых домов (вода от 5-50 см. от уровня пола), в которых проживает 111 человек, из них 53 ребенка, также подтоплены 4 социально-значимых объекта.

В соответствии с данными Якутского управления Гидрометеослужбы, сложившаяся гидрологическая обстановка в Среднеколымском районе прогнозировалась заранее, в связи с чем были проведены все подготовительные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности населения района.

Заблаговременно, 12 мая, Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) в администрацию Среднеколымского района был направлен детализированный прогноз развития паводковой обстановки на территории района, 19 мая в адрес главы района было направлено экстренное предупреждение о возможном повышении уровня воды у н.п. Березовка.

Также заблаговременно в Среднеколымский район была направлена межведомственная оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики под руководством заместителя начальника Главного управления Аркадия Саввинова.

В настоящее время органы управления, силы и средства Среднеколымского звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС, а также Главное управление МЧС России по РС(Я) функционируют в режиме «Повышенная готовность».

В Главном управлении МЧС России по РС(Я) в г.Якутске и в администрации Среднеколымского района в г.Среднеколымск работают оперативные штабы.

В целях усиления группировки по ликвидации последствий происшествия и недопущения ухудшения обстановки, на 22 мая планируется убытие из г.Якутска в Среднеколымский район межведомственной оперативной группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства Якутии в составе 21 человека под руководством первого заместителя Председателя Правительства республики Алексея Колодезникова и ВрИО начальника Главного управления МЧС России по РС(Я) полковника внутренней службы Павла Гарина.

Для предупреждения и ликвидации возможных ЧС в Среднеколымском районе создана группировка сил и средств в составе 202 человека личного состава и 154 единиц техники (из них 3 воздушных судна), в том числе от МЧС – 30 человек и 3 единицы техники.

В г.Якутске в Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Паводковая обстановка находится на постоянном контроле Правительства Республики Саха (Якутия) и Главного управления МЧС России по РС(Я).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхнеколымского и Среднеколымского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

МЧС напоминает о действиях в случае угрозы возникновение наводнения:

Внимательно слушайте информацию по радио, телевидению интернету о возникновении чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами. Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ. Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки. Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, на возвышенную местность.

Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям преклонного возраста. Узнайте место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней. Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете. Не помешает иметь фонарик с запасом батареек – для подачи сигналов бедствия в темноте.

При внезапном наводнении необходимо, как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде.

Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи, это может быть яркий кусок ткани закрепленный на высокой палке, обычный свисток при крике вы можете сорвать голос, в темное время суток вам поможет  фонарь.

До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас обнаружить. Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им, по возможности, помощь.  Не переполняйте спасательные плавсредства.

Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.

Вернувшись после наводнения домой, из соображений безопасности лучше не употреблять подмоченные продукты, так как они могут быть загрязнены болезнетворными микробами. По этой же причине, водой пользуйтесь только очищенной.

Соблюдая эти несложные правила вы сможете обезопасить себя и своих близких от природных катаклизмов.

Напоминаем: единый телефон спасения «101», телефон доверия ГУ МЧС России по РС(Я) – (4112) 39-99-99, телефон оперативного дежурного Службы спасения Якутии (4112) 45-90-19, 40-56-22.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
16.05.2017, 18:17
Колонка
Эксклюзив
Глава Вилюйского улуса заявил о выходе из СР
16.05.2017, 13:55
Политика
Экстра
Назначен руководитель управления делами главы и правительства Якутии
16.05.2017, 21:06
Экономика
Тарасов назначен гендиректором авиакомпании «Полярные Авиалинии»
21.05.2017, 8:13
Общество
Николин день в 2017 году: дата, приметы, обычаи, традиции
18.05.2017, 8:58
Культура & Образование
Звезда «Стражей Галактики–2» снималась в Якутии!
18.05.2017, 11:14
Столица
19 мая власти Якутска планируют снести пристрой к магазину «Скиф»
17.05.2017, 17:21
Культура & Образование
Позитив
Осилим новый рекорд Гиннеса!
19.05.2017, 21:40
Общество
Некролог
Ушел из жизни народный депутат Якутии
20.05.2017, 12:49
Общество
Причину смерти народного депутата Александра Романова установят в течение суток
17.05.2017, 10:35
Красота & Здоровье
На Рублевке установлена памятная доска заслуженному врачу Якутии
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Происшествия
21.05.2017

Срочно! Утаинская школа под угрозой закрытия

Политика
21.05.2017

Президент НВК «Саха»: Детские издания на якутском языке нет смысла финансировать

Позитив
Желток
21.05.2017

Фотофакт: Городской заяц вырос!

Культура & Образование
21.05.2017

Знаменитый датский фотохудожник проехался по российской федеральной автотрассе «Колыма»

Путешествия
21.05.2017

Спешите на речные круизы «Две столицы»

Столица
20.05.2017

Айсен Николаев и 40 отцов с детишками посадили 50 деревьев в школьном дворе

Позитив
Культура & Образование
20.05.2017

Знакомьтесь! Создатель ролика о якутском языке Арсений Клиничев

Общество
20.05.2017

Причину смерти народного депутата Александра Романова установят в течение суток