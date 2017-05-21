Паводок – 2017: Сложная ситуация сложилась в Среднеколымском районе

21 мая 2017 года активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Среднеколымского и Верхнеколымского районов. В н.п. Березовка Среднеколымского района развернут пункт временного размещения (ПВР) на базе поселковой средней школы, в который заблаговременно отселены 27 человек, у родственников размещены еще 84 человека. Проведена информационно-разъяснительная работа среди населения, попадающего в зону возможного подтопления, и оповещение населения об угрозе подтопления населенного пункта. В населенном пункте работает группа спасателей Якутского поисково-спасательного отряда МЧС России, прибывшая в Березовку днем ранее для оказания помощи населению. В Среднеколымском районе продолжает работать межведомственная оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

21 мая на реке Колыма в местности Лабуя проведены превентивные взрывные работы по недопущению возникновения заторных явлений и ледовая авиаразведка с целью мониторинга паводковой обстановки на реке Колыма.

Данные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности населения н.п. Березовка выполняются в связи с резким подъемом уровня воды на реке Березовка (приток реки Колыма), утром 21 мая уровень составил 1069 см при критической отметке 1000 см. Вода в реке поднялась в результате неготовности реки Колыма, подпора воды и большого увеличения приточности воды в реке Березовке.

Вследствие повышения уровня воды подтоплено 34 дворовых территории с населением 186 человек, из них 59 детей, в том числе 18 жилых домов (вода от 5-50 см. от уровня пола), в которых проживает 111 человек, из них 53 ребенка, также подтоплены 4 социально-значимых объекта.

В соответствии с данными Якутского управления Гидрометеослужбы, сложившаяся гидрологическая обстановка в Среднеколымском районе прогнозировалась заранее, в связи с чем были проведены все подготовительные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности населения района.

Заблаговременно, 12 мая, Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) в администрацию Среднеколымского района был направлен детализированный прогноз развития паводковой обстановки на территории района, 19 мая в адрес главы района было направлено экстренное предупреждение о возможном повышении уровня воды у н.п. Березовка.

Также заблаговременно в Среднеколымский район была направлена межведомственная оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики под руководством заместителя начальника Главного управления Аркадия Саввинова.

В настоящее время органы управления, силы и средства Среднеколымского звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС, а также Главное управление МЧС России по РС(Я) функционируют в режиме «Повышенная готовность».

В Главном управлении МЧС России по РС(Я) в г.Якутске и в администрации Среднеколымского района в г.Среднеколымск работают оперативные штабы.

В целях усиления группировки по ликвидации последствий происшествия и недопущения ухудшения обстановки, на 22 мая планируется убытие из г.Якутска в Среднеколымский район межведомственной оперативной группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства Якутии в составе 21 человека под руководством первого заместителя Председателя Правительства республики Алексея Колодезникова и ВрИО начальника Главного управления МЧС России по РС(Я) полковника внутренней службы Павла Гарина.

Для предупреждения и ликвидации возможных ЧС в Среднеколымском районе создана группировка сил и средств в составе 202 человека личного состава и 154 единиц техники (из них 3 воздушных судна), в том числе от МЧС – 30 человек и 3 единицы техники.

В г.Якутске в Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Паводковая обстановка находится на постоянном контроле Правительства Республики Саха (Якутия) и Главного управления МЧС России по РС(Я).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхнеколымского и Среднеколымского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

МЧС напоминает о действиях в случае угрозы возникновение наводнения:

Внимательно слушайте информацию по радио, телевидению интернету о возникновении чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами. Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ. Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки. Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, на возвышенную местность.

Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям преклонного возраста. Узнайте место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней. Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете. Не помешает иметь фонарик с запасом батареек – для подачи сигналов бедствия в темноте.

При внезапном наводнении необходимо, как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде.

Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи, это может быть яркий кусок ткани закрепленный на высокой палке, обычный свисток при крике вы можете сорвать голос, в темное время суток вам поможет фонарь.

До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас обнаружить. Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им, по возможности, помощь. Не переполняйте спасательные плавсредства.

Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.

Вернувшись после наводнения домой, из соображений безопасности лучше не употреблять подмоченные продукты, так как они могут быть загрязнены болезнетворными микробами. По этой же причине, водой пользуйтесь только очищенной.

Соблюдая эти несложные правила вы сможете обезопасить себя и своих близких от природных катаклизмов.

Напоминаем: единый телефон спасения «101», телефон доверия ГУ МЧС России по РС(Я) – (4112) 39-99-99, телефон оперативного дежурного Службы спасения Якутии (4112) 45-90-19, 40-56-22.