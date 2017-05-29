Паводок – 2017: напряженная обстановка сохраняется на реках Колыма и Алазея

Сопровождение спасателями ГКУ «Служба спасения РС(Я)» весеннего паводка в центральной Якутии завершился и самое главное – удалось не допустить гибели людей оперативные группы 26 мая вернулись к постоянному месту дислокации в г. Якутск, — рассказал Николай Находкин начальник ГКУ «Служба спасения РС(Я)».

Спасатели обеспечивали безопасность во время паводка в селах Кокуй, Арбын, Ситтэ и Кальвица. В их задачи входило – оказание помощи населению в зоне паводка, участие в предупредительных мероприятиях в качестве помощников местным администрациям, организация мониторинга гидрологической ситуации для своевременного реагирования при осложнении оперативной обстановки. Со всем необходимым снаряжением сотрудники аэромобильного поисково-спасательного подразделения службы спасения Якутии находились в готовности больших недели, но река Лена на удивление прошла через Намский и Кобяйский районы без серьезных подъемов уровней.

Параллельно со сбором оперативных групп на вертолете Ми-8 «Полярных авиалиний» проходил облет устья реки Вилюй, на предмет возможных заторов и остановок льда, как отметил: Николай Находкин, ледоход на реке Вилюй уже выходит в устье и никаких рисков нет. На данный момент напряженная обстановка сохраняется на реках Колыма и Алазея. Так что якутским спасателям еще предстоит немало работы.