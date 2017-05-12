Паводок – 2017:  На реке Вилюй наблюдается повышение уровней воды, на северных реках отмечаются закраины  

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 09.00 (якт) 12 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается на 50 км ниже н.п. Крестовский Ленского района, уровень воды составляет 321 см, при критическом 1167 см, редкий ледоход. Верхняя кромка – в районе н.п. Пеледуй Ленского района, уровень воды составляет 283 см, редкий ледоход.

У г. Ленск наблюдается подвижка льда, разводья, уровень воды составляет 341 см, при критическом 1760 см.

У г. Олекминск — разводья, уровень воды составляет 208 см, при критическом 1350 см.

На реке Алдан ледоход проходит двумя участками: нижняя кромка основного ледохода наблюдается у н.п. Томмот Алданского района, уровень воды составляет 273 см при критическом 830 см, средний ледоход. Верхняя кромка – у н.п. Угоян Алданского района, уровень воды составляет 489 см критическом 895 см, густой ледоход.

Нижняя кромка второго участка ледохода наблюдается у н.п. Кюпцы Усть-Майского района, уровень воды составляет 877 см при критическом 1419 см, густой ледоход. Верхняя кромка – у н.п. Усть-Мая Усть-Майского района, уровень воды составляет 532 см при критическом 1300 см, редкий ледоход.

Ниже по течению, на территории Томпонского района, на участке Охотский Перевоз- Джебарики — Хая, наблюдаются подвижки льда, разводья, динамика подъема уровней воды составила 10-23 см за сутки.

На реке Амга нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка – у н.п. Мындагай Чурапчинского района.

На реке Вилюй в пределах Сунтарского района наблюдается повышение уровней воды с интенсивностью 0,4-0,5 м за сутки.

На северных реках: Колыма, Индигирка и Яна — преобладает рост уровня воды на 5-20 см за сутки, отмечаются закраины, вода на льду.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Ленского, Алданского, Амгинского и Чурапчинского районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Ленского, Амгинского, Чурапчинского, Таттинского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.