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Паводок – 2017: На реке Лена средний ледоход

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 09.00 (якт) 11 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Крестовский Ленского района, уровень воды составляет 463 см, при критическом 1167 см, средний ледоход. Верхняя кромка – в районе н.п. Витим Ленского района, уровень воды составляет 210 см, редкий ледоход.

У г. Ленск наблюдается подвижка льда, разводья, уровень воды составляет 310 см, при критическом 1760 см.

У г. Олекминск — разводья, уровень воды составляет 219 см,  при критическом 1350 см.

На реке Алдан 10.05.17г осуществилось вскрытие реки на территории Алданского района. Верхняя кромка – у н.п. Хатыстыр Алданского района, уровень воды составляет 432 см, при критическом 800 см, наблюдается  средний ледоход.

Нижняя кромка  — у н.п. Угоян Алданского района, уровень воды составляет 171 см, при критическом 895 см, густой ледоход.

В результате выхода волны вскрытия с реки Мая (правого притока р. Алдан) осуществилось вскрытие реки Алдан в районе н.п. Эльдикан Усть-Майского района. Наблюдается густой ледоход, уровень воды составляет 880 см, при критическом 1515 см, густой ледоход. Ниже по течению, на территории  Томпонского района на участке Охотский Перевоз — Хандыга, наблюдаются подвижки льда, разводья, динамика подъема уровней воды составила 40-44 см за сутки.

На реке Амга нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Чимнай Таттинского района, уровень воды составляет  972 см, при критическом 1222 см. средний ледоход. Верхняя кромка – на границе Алданского и Амгинского районов.

На реке Вилюй в верхнем и нижнем течении отмечаются закраины, лед подняло.

На северных реках: Колыма, Индигирка и Яна — ледостав.

 

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Ленского, Алданского, Амгинского и Чурапчинского районов работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Ленского, Амгинского, Чурапчинского, Таттинского районов с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

 

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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