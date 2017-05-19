Паводок – 2017: Ледоход дошел до Жатая

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 18.00 (якт) 19 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Арбын (Сыгыннах) Намского района, уровень воды ниже рейки, при критическом 800 см, густой ледоход. Верхняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Жатай, уровень воды составляет 884 см при критическом 1235 см, густой ледоход.

На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается в устьевой части реки, у н.п. Батамай Кобяйского района, уровень воды составляет 1001 см, при критическом 1120 см, лед стоит. Верхняя кромка — в районе н.п. Чериктей Усть-Алданского района, уровень воды составляет 840 см, при критическом 1050 см, средний ледоход.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района, уровень воды составляет 922 см, при критическом 1100 см, густой ледоход. Верхняя кромка — в 50 км выше н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района, наблюдается редкий ледоход.

У н.п. Вилюйск Вилюйского района наблюдаются подвижки льда, разводья, уровень воды составляет 473 см, при критическом 990 см.

На реке Яна нижняя кромка наблюдается в 50 км ниже н.п. Батагай Верхоянского района, уровень воды составляет 494 см, при критическом 970 см, редкий ледоход. Верхняя кромка — в 30 км выше н.п. Батагай, редкий ледоход.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается на 100 км ниже н.п. Зырянка, уровень воды составляет 599 см, при критическом 850 см, редкий ледоход. Верхняя кромка – у н.п. Зырянка, редкий ледоход.

У н.п. Среднеколымск Среднеколымского района — закраины, уровень воды составляет 352 см, при критическом 1200 см.

На реке Индигирка преобладает рост уровня воды, вода течет поверх льда. Согласно прогнозу, вскрытие реки у гидроста Усть-Нера ожидается 20 мая 2017г.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Верхнеколымского района и городского округа «Город Якутск» работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Усть-Алданского, Кобяйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Среднеколымского, Намского, Мегино-Кангаласского районов, городского округа «Город Якутск» с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.