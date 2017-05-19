АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-1
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.16
 63.65
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.05.2017, 23:48
Культура & Образование
В Якутске прошел захватывающий концерт для ветеранов войны
19.05.2017, 22:57
Экология
Депутаты Ил Тумэна взялись за посадки
19.05.2017, 22:22
Культура & Образование
Абитуриент-2017: до начала приема документов от абитуриентов остался ровно месяц
19.05.2017, 21:58
Путешествия
Из стенограммы с В. Путиным по ликвидации последствий паводков и пожаров
19.05.2017, 21:51
Республика
Паводок – 2017: Ледоход дошел до Жатая
19.05.2017, 21:40
Общество
Некролог
Ушел из жизни народный депутат Якутии
19.05.2017, 18:06
Спорт
Анонс
Конные скачки на призы глав улусов
19.05.2017, 18:02
Столица
Александр Саввинов: «Совместными усилиями — за комфортный Якутск»  
19.05.2017, 17:48
Культура & Образование
Положение II Международного фольклорного фестиваля «Зов земли Олонхо»
19.05.2017, 17:36
Происшествия
Обнаружены тела двух неизвестных
19.05.2017, 17:30
Столица
Позитив
В Якутске появилась Аллея дружбы народов Якутии
19.05.2017, 17:23
Столица
В Якутске объявляется конкурс арт-объектов “Парк 20/21”
19.05.2017, 17:08
Культура & Образование
Новое структурное подразделение Театра танца
19.05.2017, 16:56
Республика
Реализация партийного проекта «Городская среда» в Нерюнгри
19.05.2017, 16:51
Экология
АГИКИ присоединился к акции «Всероссийский день посадки леса»
19.05.2017, 16:47
Политика
В Якутске пройдут финальные дебаты участников предварительного голосования «Единой России»
19.05.2017, 16:38
Столица
По постановлению горсуда снос самовольной постройки приостановлен
19.05.2017, 16:24
Республика
Минприроды Якутии: прохождение ледохода — на особом контроле
19.05.2017, 16:20
Происшествия
По вине пьяного водителя пассажир доставлен в реанимацию
19.05.2017, 15:25
Республика
Энергетики Западных электрических сетей устраняют последствия непогоды
19.05.2017, 15:10
Столица
Окружная спартакиада дошкольников Сайсарского округа
19.05.2017, 15:06
Красота & Здоровье
Детская фтизиатрия: открытие нового кабинета в 202 микрорайоне
19.05.2017, 14:58
Республика
Совет Российской палаты судоходства объявил конкурс «Лучший по профессии»
19.05.2017, 14:27
Культура & Образование
«Наш университет_лекции»: Наталья Радченко продолжает тему революции 1917 года в Якутии
19.05.2017, 13:57
Культура & Образование
Абитуриент-2017: в СВФУ будут готовить руководителей инновационными процессами
19.05.2017, 12:56
Республика
К 50-летию газификации Якутии: Первый газовый факел зажжен в Якутске!
19.05.2017, 12:17
Происшествия
В Якутии 49 алиментщиков привлечены к уголовной ответственности
19.05.2017, 12:12
Экономика
Желнин: Своевременная оплата – это экономия ваших расходов за счет предотвращения оплаты пени
19.05.2017, 11:59
Культура & Образование
Автодорожный факультет СВФУ поощрил студентов и сотрудников поездкой в Москву и Санкт-Петербург
19.05.2017, 11:38
Культура & Образование
В Минобрнауки Якутии состоялось чествование пионерского и детского движения
19.05.2017, 11:09
Экономика
ЛОРП: Строительство двух барж проекта ROB07 близится к завершению
19.05.2017, 11:04
Общество
 «Дом трудолюбия» для бомжей
19.05.2017, 10:51
Республика
Паводок – 2017: Ледоход дошел до Табаги  
19.05.2017, 10:04
Культура & Образование
Конкурс фотографий – успей поделиться своими яркими моментами!  
19.05.2017, 9:32
Красота & Здоровье
Молодой якутянке с опухолью мозга нужна помощь
19.05.2017, 9:22
Культура & Образование
Высшая школа музыки объявляет набор!
19.05.2017, 9:19
Общество
Владислав Дмитриев: По зову сердца…
19.05.2017, 8:58
Происшествия
В Намцах сгорела квартира в жилом доме
19.05.2017, 8:55
Спорт
Владислав Коротов о серьезном недостатке юбилейных ХХ Игр Манчаары
19.05.2017, 8:54
Культура & Образование
В СВФУ обсудили трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями здоровья
19.05.2017, 8:53
Культура & Образование
СВФУ: будущих специалистов IT надо готовить в тесном сотрудничестве с предприятиями
19.05.2017, 8:33
Культура & Образование
Оскуолаттан саҕаламмыт музей
19.05.2017, 7:45
Путешествия
Великолепная Грузия с Тур Люкс
19.05.2017, 6:43
Общество
Сегодня день рождения главного редактора и руководителя
18.05.2017, 23:42
Общество
В день рождения Василия Никифорова – Кюлюмнюр воздали дань уважения  
18.05.2017, 22:09
Происшествия
На Вилюе в 400 метрах от берега сломался аэроглиссер с пассажирами на борту  
18.05.2017, 21:57
Культура & Образование
Вячеслав Штыров посетил новый корпус филиала СВФУ в Мирном
18.05.2017, 21:29
Происшествия
Энергетики Якутии ликвидируют последствия непогоды
18.05.2017, 20:26
Республика
Паводковая обстановка на территории Якутии на 17.00
18.05.2017, 18:44
Столица
Агропояс Якутска: передовые решения КХ «Сибирь»
18.05.2017, 18:36
Культура & Образование
Год добра: в Музее хомуса прошло чествование 385 посетителя
18.05.2017, 18:31
Политика
Жизнь красива только по отчетам
18.05.2017, 18:25
Культура & Образование
АГИКИ приглашает на международный семинар
18.05.2017, 18:20
Происшествия
Нарушены границы опорного пункта магистральных газопроводов в Намском улусе
18.05.2017, 18:13
Столица
Дети Тулагино-Кильдямского наслега посетили «Царство вечной мерзлоты»
18.05.2017, 17:19
Столица
Гордума: как подготовишь год, так он и пройдет.
18.05.2017, 17:12
Происшествия
ДТП: выпивоха посадила школьника за руль
18.05.2017, 17:06
Столица
Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля
18.05.2017, 16:59
Общество
Объявлен набор в Росгвардию!
18.05.2017, 16:44
Столица
Акция «Эстафета добра»: оказана помощь футбольной команде
18.05.2017, 16:36
Красота & Здоровье
Анонс
Салон MVM: скидки на new коллекцию! Впереди — выпускной и лето!
18.05.2017, 15:59
Культура & Образование
Юные инспекторы дорожного движения «Регион-14»и участники смены «Планета Лингва»
18.05.2017, 15:52
Столица
Фотофакт
Весна: добрые горожане своими руками творят добрый Якутск
18.05.2017, 15:11
Общество
Позитив
Небесная коновязь «сэргэ» украсит казахскую столицу Астану
18.05.2017, 14:51
Культура & Образование
Удачи в международном конкурсе в Стамбуле , Артур!
18.05.2017, 14:46
Красота & Здоровье
Банковские школьные карты — эффективный инструмент решения проблемы здорового питания школьников
18.05.2017, 14:33
Столица
Гагаринский округ: любовь к родному городу на деле!
18.05.2017, 12:59
Экономика
Повышающий коэффициент к нормативам потребления электроэнергии увеличен
18.05.2017, 12:08
Происшествия
Спасатели готовы к прохождению ледохода в районе Якутска
18.05.2017, 11:37
Культура & Образование
Студенты ФЭИ СВФУ выиграли гранты на обучение в магистратуре в университете Франции
18.05.2017, 11:24
Экономика
Прокуратура Якутска обязала УК сделать скидку многодетной семье на коммунальные услуги
18.05.2017, 11:14
Столица
19 мая власти Якутска планируют снести пристрой к магазину «Скиф»
Архив новостей
Республика
19 мая 2017, 21:51
158

Паводок – 2017: Ледоход дошел до Жатая

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)

на 18.00 (якт) 19 мая 2017 года

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Арбын (Сыгыннах) Намского района, уровень воды ниже рейки, при критическом 800 см, густой ледоход. Верхняя кромка  ледохода наблюдается в районе н.п. Жатай, уровень воды составляет 884 см при критическом 1235 см, густой ледоход.

На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается в устьевой части реки, у н.п. Батамай Кобяйского района, уровень воды составляет 1001 см, при критическом 1120 см, лед стоит. Верхняя кромка — в районе н.п. Чериктей Усть-Алданского района, уровень воды составляет 840 см, при критическом 1050 см, средний ледоход.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района, уровень воды составляет 922 см, при критическом 1100 см, густой ледоход. Верхняя кромка —  в 50 км выше  н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района, наблюдается редкий ледоход.

У н.п. Вилюйск Вилюйского района наблюдаются подвижки льда, разводья, уровень воды составляет 473 см, при критическом 990 см.

На реке Яна нижняя кромка наблюдается в 50 км ниже н.п. Батагай Верхоянского района, уровень воды составляет 494 см, при критическом 970 см, редкий ледоход. Верхняя кромка —  в 30 км выше н.п. Батагай, редкий ледоход.

На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается на 100 км ниже н.п. Зырянка, уровень воды составляет 599 см, при критическом 850 см, редкий ледоход. Верхняя кромка – у н.п. Зырянка, редкий ледоход.

У н.п. Среднеколымск Среднеколымского района — закраины, уровень воды составляет 352 см, при критическом 1200 см.

На реке Индигирка преобладает рост уровня воды, вода течет поверх льда. Согласно прогнозу, вскрытие  реки у гидроста Усть-Нера ожидается 20 мая 2017г.

Уровни воды на реках республики ниже критических отметок. На территории Республики Саха (Якутия) подтопленных населенных пунктов нет.

В целях контроля над мероприятиями по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и мониторингу гидрологической обстановки на реках республики на территории Верхнеколымского района и городского округа «Город Якутск» работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летних паводков на реках республики.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Усть-Алданского, Кобяйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Среднеколымского, Намского, Мегино-Кангаласского районов, городского округа «Город Якутск» с просьбой подготовиться к подходу паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

 

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
16.05.2017, 18:17
Колонка
Эксклюзив
Глава Вилюйского улуса заявил о выходе из СР
14.05.2017, 21:53
Республика
Паводок – 2017: Ледоход у Якутска ожидается 16–19 мая
16.05.2017, 13:55
Политика
Экстра
Назначен руководитель управления делами главы и правительства Якутии
16.05.2017, 21:06
Экономика
Тарасов назначен гендиректором авиакомпании «Полярные Авиалинии»
15.05.2017, 8:49
Политика
Экстра
Борец Виктор Лебедев назначен на новую должность
14.05.2017, 16:10
Происшествия
В Якутске на ул. Чернышевского погиб в ДТП 15-летний водитель
15.05.2017, 11:19
Происшествия
В Якутске ряд сайтов предлагали услуги девушек по вызову
14.05.2017, 21:44
Красота & Здоровье
Резонанс
Минздрав Якутии: Информация о том, что пациент «остался без медицинской помощи» – некорректна
18.05.2017, 11:14
Столица
19 мая власти Якутска планируют снести пристрой к магазину «Скиф»
17.05.2017, 17:21
Колонка
Позитив
Осилим новый рекорд Гиннеса!
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Республика
19.05.2017

К 50-летию газификации Якутии: Первый газовый факел зажжен в Якутске!

Экономика
19.05.2017

ЛОРП: Строительство двух барж проекта ROB07 близится к завершению

Республика
19.05.2017

Паводок – 2017: Ледоход дошел до Табаги  

Культура & Образование
19.05.2017

Высшая школа музыки объявляет набор!

Общество
19.05.2017

Владислав Дмитриев: По зову сердца…

Спорт
19.05.2017

Владислав Коротов о серьезном недостатке юбилейных ХХ Игр Манчаары

Путешествия
19.05.2017

Великолепная Грузия с Тур Люкс

Происшествия
18.05.2017

На Вилюе в 400 метрах от берега сломался аэроглиссер с пассажирами на борту  